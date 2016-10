Programul PSD: Salariu minim de 1.400 de lei din 2017, CASS pentru pensionari eliminat si TVA de 18% din 2018

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat duminica partea economica din programul de guvernare al partidului, care prevede cresterea salariului minim la 1.400 lei incepand cu 1 ianuarie 2017, eliminarea CASS pentru pensionari tot de anul viitor, TVA zero pentru vanzarea de locuinte, 9% pentru publicitate si TVA de 18% din 2018, potrivit News.ro.

Programul de guvernare al PSD prevede ca salariu minim brut sa fie majorat la 1.400 de lei in 2017, la 1.510 lei in 2018, la 1.625 lei in 2019 si la 1.750 de lei in 2020. De asemenea, potrivit programului de guvernare, salariul mediu brut ar ajunge de la 3.100 lei in 2017 la 3.950 lei in 2020.

Totodata, punctul de pensie ar urma sa creasca anul viitor la 1.000, urmand ca in urmatorii ani sa creasca gradual, iar in 2020 sa ajunga la 1.400.

PSD propune, de asemenea, ca, pentru un salariu mai mic sau egal cu 2.000 de lei, pentru toti medicii indiferent de salariu si cei care lucreaza in IT, de la 1 ianuarie 2018 sa fie eliminat impozitul pe venit, care in prezent e de 16%.

In ceea ce priveste contributiile pentru salariati, potrivit programului de guvernare, CAS ar urma sa scada de la 26,3% cat e in prezent, la 25% de la 1 ianuarie 2018, iar CASS sa scada de la 10,7% la 10% tot de la inceputul anului 2018.

In ceea ce priveste pensionarii, PSD vrea ca pentru pensiile mai mici sau egale cu 2.000 de lei sa fie eliminat impozitul pe venit, care in prezent e de 16%, incepand cu 1 ianuarie 2017, iar pentru pensiile mai mari de 2.000 de lei acesta sa scada la 10%. Potrivit programului, CASS pentru pensionari ar urma sa fie eliminat de la 1 ianuarie 2017.

Pensia minima garantata ar urma sa creasca de la 400 de lei cat e in prezent la 520 de lei de la 1 martie 2017 si la 640 de lei incepand din 2018.

Nu vor mai plati impozit pe venit din 2018 nici cabinetele individuale, PFA, DDA, medicii, artistii, scriitorii, jurnalistii, notarii, contabilii care au venituri din activitati independente de pana la 24.000 lei anual. Cei care vor avea venituri mai mari de 24.000 de lei vor plati impozit pe venit de 10% incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit proiectului de guvernare al PSD. De asemenea, acestia nu vor mai plati CAS ori CASS tot din 2018.

Totodata, impozitul pentru transferul de proprietati va fi eliminat pentru sume mai mici de 450.000 lei, iar pentru sumele mai mari de 450.000 lei acesta ar urma sa fie de 3% de la 1 martie 2017, potrivit programului de guvernare al PSD.

De asemenea, PSD propune TVA de 18% din 2018. Tot de la 1 ianuarie 2018, TVA pentru vanzarea de locuinte ar urma sa fie eliminat, iar cel pentru publicitate sa fie micsorat la 9%.

La lansarea programului economic din programul de guvernare al PSD au participat fosti ministri din Guvernul Ponta, precum Eugen Teodorovici sau Rovana Plumb, dar si Victor Ponta. De asemenea, au mai fost prezenti Serban Nicolae, Niculaie Badalau, Ecaterina Andronescu si Gabriela Firea. PSD urmeaza sa prezinte si alte capitole din programul de guvernare, cum ar fi cel pentru Sanatate si cel pentru tineri.

