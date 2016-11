PROGNOZA METEO pentru DECEMBRIE, IANUARIE, FEBRUARIE: Cum va fi vremea de CRĂCIUN şi REVELION

Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia și au un grad de realizare de aproximativ 60%. Este estimată distribuția temperaturilor medii lunare, precum și distribuția cantităților lunare de precipitații, iar fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

DECEMBRIE: Temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de norma in cea mai mare parte a tarii, posibil mai ridicate, local, in sud si sud-est. Precipitatiile lunare vor fi in general peste normele climatologice, exceptand local vestul, nord – vestul si sudul tarii, unde acestea vor fi apropiate de medii.

IANUARIE: Temperaturile medii lunare ale aerului vor fi apropiate de normalul perioadei in sudul, sud-estul si local vestul teritoriului, iar in rest se vor putea situa sub media climatologica. Cantitatile totale de precipitatii vor fi apropiate de norme local in est si sud – est si se vor situa, in general, peste media climatologic a in restul tarii.

FEBRUARIE: Valorile medii lunare ale temperaturii aerului vor fi apropiate de norma in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile totale de precipitatii vor avea o tendinta spre excedent in vestul si centrul tarii, iar in celelalte regiuni vor fi apropiate de normele climatologice.