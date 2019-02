Profesorii, obligati la concediu pe perioada vacantelor scolare. Asa face Guvernul economie la buget

Profesorii din invatamantul preuniversitar au fost instiintati ca, de la 1 ianuarie, vor fi trecuti in concediu de odihna pe intreaga perioada a vacantelor.



Miza – pe cat de bizara, pe atat de reala: Guvernul trebuie sa scada drastic cheltuielile incepand chiar cu luna ianuarie, pentru a ramane in tinta de deficit bugetar calculat pe metodologia europeana ESA.

Nota de instiintare a ajuns la directorii de scoli dupa vacanta din ianuarie, cand profesorii aflati “in activitate”, cum spun ei, pontasera deja ca prezenti la munca cele sapte zile de vacanta – dat fiind ca in luna ianuarie scoala a inceput tarziu.

Cu toate acestea, Ministerul Educatiei obliga scolile sa-i declare pe toti in concediu de odihna.

Asta inseamna un minus de 121 de lei la veniturile aferente lunii ianuarie, care vor fi platite pe 14 februarie. Este vorba de partea corespunzatoare zilelor nemuncite care se scad din norma lunara de hrana.

Cum arata calculele:

– in loc de 160 de ore lucrate, in ianuarie vor fi pontate doar 104

– 104 de ore inseamna, la norma lunara de hrana (in valoare de 346 de lei brut anul acesta), ca se va plati doar 225 de lei

– economia este de 121 de lei pentru fiecare cadru didactic

Per total sistem, se ajunge la circa 29 de milioane de lei, economie la buget, pentru cel mult 240.000 de cadre didactice.

O suma aparent insignifianta la fondurile de 33,046 miliarde de lei alocate anul acesta Ministerului Educatiei, un buget in crestere solida, cu 9,8 miliarde de lei, fata de cel din 2018.

“Ce mare economie face statul cu suma asta?”, a intrebat sursa care a pus la dispozitie documentele privind plata zilelor de vacanta.

Cei 29 de milioane de lei, cat reprezinta economia statului prin neplata integrala a normei de hrana, inseamna, insa, in luna ianuarie, mai mult decat in mod obisnuit. Deoarece Guvernul face eforturi sa se incadreze in deficitul ESA. Conform metodologiei europene, deficitul ESA se calculeaza ianuarie la ianuarie, dupa ce a reusit sa bolmojeasca cumva deficitul pe cash.

Iar Executivul opereaza, incepand cu octombrie 2018, tot felul de artificii contabilicesti pentru a nu depasi plafonul de 3%, permis de Tratatul de la Maastricht.

Indiferent de numarul zilelor de vacanta, profesorii au un concediu de odihna de 62 de zile, asa cum s-a stabilit prin Ordinul 5559/2011: Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar beneficiaza de dreptul la concediul de odihna anual cu plata, cu o durata de 62 de zile lucratoare, in perioada vacantelor scolare.

Potrivit notificarii primite anul acesta de directorii de scoli, toate zilele de vacanta se transforma in zile de concediu de odihna, adica 75, in loc de 62.

Inseamna o miza de numai 13 zile economie la bugetul statului, prin neplata normei de hrana.

ziare.com