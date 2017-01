Profesorii au comision 20% cash, direct de la edituri, pentru manualele auxiliare vandute elevilor

Piata caietelor si a cartilor auxiliare vandute in scolile din Romania de edituri private a ajuns la 80 de milioane de euro. Din aceasta suma profesorii care vand auxiliarele primesc comision de 20%, a anuntat presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, Iulian Cristache.

“Sunt auxiliare diferite, preturile difera si nu poti sa faci o situatie centralizata dar facand un pret mediu, s-a ajuns la… in jurul a 80 de milioane de euro pe an. (…) Comisionul este de 20% in medie, pentru cadrul didactic. Adica, daca un cadru didactic cumpara de 300 de lei, este comisionul aferent pe care il baga in buzunar”, a spus acesta la Europa Fm.

Intrebat daca banii sunt primiti la negru de catre profesori, Cristache a raspuns: “La negru, la alb…nu stiu cum”.

In acest context, Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret”, lanseaza un avertisment catre profesori.

“Ceea ce ma deranjeaza este constrangerea copiilor si a parintilor. (…) Aici este si o problema a editurilor care contacteaza cadrul didactic… si a profesorilor in egala masura.

Eu vreau sa va spun ca la un momnet dat, intr-o unitate scolara, discutam despre problema auxiliarelor si le-am atras atentia: Fratilor, sunt niste institutii care sunt cu ochii pe voi. Vreau sa intelegeti acest lucru. Ma refer la institutiile de forta”, a spus Nistor.

Intrebat daca se refera la institutii precum DNA sau ANAF, liderul sindical a spus ca “Da”.

“In momentul in care tu incasezi niste bani pentru auxiliare, bani care nu sunt declarati nicaieri, cineva, la un moment dat, poate nu acuma, dar peste un an, peste doi, va veni si te va lua la intrebari. Solutia este interzicerea acestor auxiliare, sa ai manuale de calitate”, a punctat acesta.

Iulian Cristache si Marius Nistor au mai spus ca ii vor cere ministrul Educatiei sa ia atitudine fata de strangerea fondului clasei in scoli.