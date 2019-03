Procurorul Marius Iacob si-a dat demisia din functia de adjunct al sefului DNA 

Procurorul Marius Iacob si-a dat demisia din functia de procuror-sef adjunct DNA, potrivit unor surse judiciare. Magistratul solicita continuarea activitatii ca procuror in cadrul DNA.

Sursele citate au explicat ca demisia a fost inaintata in aceasta dimineata ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit procedurii, aceasta trebuie inaintata Sectiei pentru procurori din CSM, care da un aviz consultativ. Ultimul cuvant in aceasta procedura il are presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Demisia lui Marius Iacob din functie vine dupa ce Inalta Curte l-a sanctionat cu “avertisment”. Asta dupa ce magistratii au stabilit ca procurorul a savarsit o abatere discipliniara in legatura cu reprezentarea Directiei in procesul Mihaiela Iorga-DNA, intentat de aceasta dupa ce a fost revocata din DNA.

“Cu majoritate: Admite recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr.9P din 11 septembrie 2018, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii in dosarul nr.8/P/2018. Caseaza in parte hotararea atacata si, in rejudecare, admite in parte actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara. (…)

Aplica paratului Iacob Marius Constantin – procuror-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie sanctiunea constand in “avertisment” pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de ar.99 lit.m) teza a doua din aceeasi lege. (…) Cu opinia separata a domnului judecator George Bogdan Florescu in sensul respingerii, ca nefondat, a recursului declarat de Inspectia Judiciara”, se arata in minuta instantei.

Decizia este definitiva. Aceeasi masura a fost dispusa si pentru Carmen Simona Ricu, tot procuror DNA.