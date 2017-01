Procurorul general si sefa DNA se opun unei legi a amnistiei si gratierii

O lege a amnistiei si gratierii nu este dorita de sefii din sistemul judiciar, insa, cel mai probabil, un astfel de act normativ va fi discutat in Parlament cat de curand, in contextul in care noul ministrul Justitiei Florin Iordache considera ca acest demers ar fi “de bun augur”.

Nici procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nici sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, nu considera necesara o lege a amnistiei si gratierii, dupa cum au declarat acestia dupa intalnirea de luni cu ministrul Justitiei.

La intalnire a participat si seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, care nu a vrut, insa, sa comenteze pe marginea acestui subiect.

“Nu este necesara nicio lege a gratierii si amnistiei, fiindca noi trebuie sa combatem criminalitatea, avem prioritati de a combate coruptia, de a recupera bunurile insusite de infractori si alte asemenea chestiuni”, a declarat procurorul general la iesirea de la Ministerul Justitiei.

La randul sau, Kovesi a spus ca ii este greu sa comenteze aceasta chestiune, din moment ce nu exista deocamdata un proiect de lege.

“Dar nu sunt de acord ca o lege de amnistie sau gratiere colectiva sau individuala sa vizeze infractiuni investigate de DNA”, a adaugat Kovesi.

Insa punctele de vedere ale celor doi sefi din Justitie sunt contrare cu opinia lui Florin Iordache, care considera “de bun augur” discutarea unui astfel de act normativ in Parlament, dupa cum a declarat chiar el la finalul audierii sale in comisii, inainte sa primeasca aviz pozitiv pentru a ocupa functia de ministru al Justitiei.

Ulterior, presedintele Klaus Iohannis l-a avertizat public pe Iordache, in cadrul sedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca daca ar promova o lege a amnistiei si gratierii ar fi catastrofal pentru tara noastra.

In replica, ministrul Justitiei a precizat ca legea trebuie, totusi, analizata in Parlament si nu se poate spune ca este “o catastrofa” inainte de a se cunoaste textul sau.

