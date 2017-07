Procurorul general, despre dezvaluirile Rise Project: Daca raportul este real, faptele sunt de competenta DNA

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, referitor la documentul prezentat de Rise Project si atribuit DGIPI ce il priveste pe Liviu Dragnea, ca informatiile din presa sunt verificate insa “s-ar putea sa fie vorba de dosar in curs”.

“Evident ca informatiile care apar in presa sunt verificate, insa s-ar putea sa fie vorba de dosare care sunt inregistrate si care sunt in curs, dar ele nu pot fi comentate in masura in care exista un cod de comunicare cu media si nu putem comenta dosarele pe strada.

Din cate cunosc, aceasta nota nu a fost insusita de institutia careia i se atribuie. Daca ea ar fi reala, ar fi de competenta DNA. Nu as putea vorbi in numele DNA. Eu nu va pot nici infirma, nici confirma. Anumite lucruri nu se comenteaza in anumite momente. Eu am precizat, daca raportul este real, faptele sunt de competenta DNA”, a declarat Augustin Lazar.

Intrebat daca ar trebui se se autosesizeze DNA, procurorul general a raspuns: “Daca nu cumva are un dosar in lucru”.

Precizarile vin dupa ce jurnalistii de la Rise Project au publicat, joi, un document, despre care sustin ca este clasificat, atribuit DGIPI, numit “Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman”.

In documentul prezentat se precizeaza ca, la nivelul IPJ Teleorman, se detin o serie de informatii referitoare la “presedintele CJ care si-a format o retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet”.

In urma verificarilor s-ar fi descoperit ca ar fi fost detinator majoritar al actiunilor la purtator ale companiei Tel Drum. Societatea, se precizeaza in act, in perioada 2000-2010, ar fi obtinut, “prin licitatii trucate majoritatea fondurilor guvernamentale existente la nivelul CJ Teleorman”.

Conform documentului citat, cumpararea firmei de catre Liviu Dragnea s-a facut in conditii frauduloase.

Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) sustine, insa, intr-un comunicat de presa transmis joi seara, ca “presupusul document secret” publicat de Rise Project nu ii apartine si “respinge categoric orice incercare de a implica unitatea in dispute de natura politica”.

