Procurorul general Augustin Lazăr prezintă corespondenţa avută cu CSM şi Ministerul de Justiţie pe tema protocoalelor

Manipularea opiniei publice este frecvent folosită pentru destabilizarea activităţii procurorilor, iar Ministerul Public a acţionat în permanenţă transparent, în spiritul aflării adevărului, a declarat, luni, procurorul general al României, Augustin Lazăr, citat de digi24.ro.

”O perioadă, din păcate, foarte sensibilă pentru justiţie şi pentru statul de drept din România, în care avem nevoie de media mai mult ca niciodată pentru a face cunoscut adevărul despre activitatea Ministrului Public. Este un context în care manipularea opiniei publice este frecvent folosită ca instument pentru destabilizarea activităţii procurorilor. Declaraţia mea are rolul de a stabili adevărul cu privire la o temă extrem de dezbătută – cea ca protocoalelor de cooperare cu SRI.

Ministerul Public are misiunea de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului. Pentru noi, pentru procurori, adevărul este valoarea cea mai de preţ. Principiul aflării adevărului face parte din cultura noastră profesională. (…) În calitate de procuror general, consider o chestiune de onoare şi o datorie profesională să clarific toate suspiciunile, toate speculaţiile şi interpretările false apărute abundent în spaţiul public. În spiritul transparenţei insituţionale pe care am promotat-o intotdeauna, voi face publică corespondenţa pe care am purtat-o cu CSM şi Ministerul Justiţiei.

Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni, adevărul este riguros, este concret, este neinterpretabil, este unul singur. Din această corespondenţă rezultă cu claritate faptul că Ministerul Public a acţionat în permanenţă astfel: în mod transparent, prin informarea CSM şi a ministrului Justiţiei, în legătură cu toate demersurile iniţiate cu referire la protocoale; în mod constant, pentru desecretizarea protocoalelor din decembrie 2016, primul demers fiind făcut la data de 13 martie 2017, într-un cadru legal, care a reprezentat un mod instituţional de lucru pentru România.

A se vedea în acest sens protocoalele similare încheiate de SRI cu Inspecţia Juridică, cu CSM, Înalta Curte şi alte instituţii ale statului român”, a precizat Lazăr în conferinţa de presă.

Potrivit acestuia, toate protocoale încheiate de SRI au fost denunţate de părţi, ele fiind încheiate în cadru legal ca mod de lucru instituţional generalizat în România la data încheierii, “şi apoi demontate prompt şi lipsite de efecte”, în contextul suspiciunilor apărute în spaţiul public.

Acesta a afirmat că primul pas pentru desecretizarea protocolului din decembrie 2016 s-au făcut în martie 2017.

”În mod constant, pentru desecretizarea protocolului din deccembrie 2016, primul demers a fost făcut la data în 13 martie 2017. (…) Eu vă prezint nişte documente pentru a vedea cine cum le mai interpretează”, a mai spus Lazăr.

Procurorul general a mai spus că ”unii fac scente şi dramatizări pe seama Ministerului Public”.

Acesta a reiterat ideea că Ministerul Public nu are nimic de ascuns şi că toate protocoalele încheiate cu SRI au fost denunţate de părţi, fără a produce efecte.

”Protocolul din 2016 nu aveam niciun motiv să nu-l prezentăm din moment ce toată lumea ştia de el, nu produsese efecte, era în procedură de declasificare. I-am pus la dispoziţie şi protocoalele încheiate cu MAI, care fuseseră şi declasificate, şi reînregistrate la nesecret, dar era bine ca domnul ministru să ştie. Domnul ministru comunică în 9 mai CSM că nu poate emite un punct de vedere cu privire la aceste protocoale. Sunt suprins că sâmbătă a avut un alt punct de vedere”, a mai spus Lazăr, citat de digi24.ro.