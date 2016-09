Anchetatorii s-au pus pe treabă în cazul autodenunţului făcut de Sebastian Ghiţă la Parchet, în care o acuza pe sefa DNA de plagiat in lucrarea ei de doctorat. Joi au început audierile, iar primul chemat a fost chiar deputatul pentru a-şi susţine afirmaţiile.Procurorii încep urmărirea penală în scandalul Kovesi, în rem (fata de fapta).

Deputatul Sebastian Ghiţă a fost chemat joi la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a face declaraţii în cazul denunţului său privind teza de doctorat a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, pentru a preciza care sunt martorii pe care îi propune şi a depune acte sau probe care să dovedească acuzaţiile sale.

Deputatul Sebastian Ghiţă a depus, marţi, la Parchetul General, un autodenunţ şi a susţinut că, în 2012, a participat la falsificarea unui raport care să arate că teza de doctorat a Laurei Kovesi nu este un plagiat. În cursul anchetei ar putea ajunge în faţa procurorilor demnitari, miniştri şi, evident, Laura Codruta Kovesi.

Deputatul Sebastian Ghiţă a povestit, marţi seară, la România TV, despre relaţia “foarte apropiată “de prietenie pe care a avut-o cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi cum s-a oferit să o ajute atunci când aceasta a devenit “preocupată” de faptul că Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) ar putea să îi verifice teza de doctorat.

“Am avut o relatie apropiata cu Laura Codruta Kovesi. Ma cunosc foarte bine cu dansa si la acel moment (anul 2012 – n.r.) eram in relatii extrem de apropiate.

Ne-am cunoscut la un eveniment public. Am continuat sa ne vedem de mai multe ori si la momentul la care fostul presedinte Traian Basescu a lansat in spatiul public celebrele acuzatii de plagiat impotriva lui Victor Ponta, la ceva timp, alti jurnalisti au lansat acuzatii similare inspre Kovesi.

Ne intalneam la evenimente publice si private. Aveam o relatie foarte apropiata. Am avut o discutie cu dansa in care am observat-o marcata, preocupata, ingrijorata de ceea ce se va intampla in momentul in care teza dansei va fi verificata de CNATDCU. In acea discutie, pentru ca ii cunosteam pe cei care ii dirijau, numeau, pe cei din comisia respectiva, am discutat cu dansa ca o sa incerc sa o ajut, in calitate de prieten. Nu cred ca dansa a gandit ca falsificam ceva. Cred ca s-a gandit ca raportul va iesi bun. Asa crede si acum, ca nu a plagiat”, a declarat Sebastian Ghita, la România TV.

Deputatul a mai precizat ca acuzatiile lansate, legate de un posibil plagiat, ar fi putut sa ii afecteze cariera si sa “o opreasca sa mai obtina functii publice”.

“La vremea aceea nu mi se pareau asa de grave acuzatiile. Simteam ca fac o chestiune importanta chiar pentru institutia pe care ea o conducea si pentru statul roman, era procurorul general al Romaniei. Am crezut ca fac un lucru bun pentru statul roman, ajutand-o pe Laura Codruta Kovesi. Nu am fost membru in respectiva comisie si nici nu a fost vreun parlamentar membru. Am stat cu ei la calculator, unde au batut raportul, am plimbat raportul ca sa fie semnat”, a completat Sebastian Ghita.

Deputatul a precizat că nu a fost pus de nimeni să intervină pentru a o ajuta pe Kovesi si ca aceasta nu a promis nimic in schimbul serviciului facut de el.

“Discutia a fost intre mine si dansa, nu m-a pus nimeni sa intervin. Kovesi nu a promis ceva la schimb, nu a existat o discutie in termenii acestia. Era o chestiune normala, fireasca. Atunci nu mi s-a parut nimic rau sau anapoda”, a spus Sebastian Ghita.

Deputatul a explicat de ce s-a hotarat sa faca acest autodenunt la Parchetul General. “Eu, făcând acest autodenunt, devin protejat, că aşa am înţeles eu că se întâmplă de la procurorii DNA când recunoşti faptele. Eu am văzut cum se fac probele, am văzut şi la ICCJ probe obţinute ilegal. M-am dus la Parchetul General pentru că procurorului general trebuie să-i acordăm creditul şi importanţa cuvenite. Sunt convins că Parchetul General va analiza acest autodenunţ cu mare atenţie”, a mai spus Ghita.

Acesta a precizat că nu a făcut autodenunţul “ca să dărâme scena politică sau juridică în România”. “Dar după 2 ani în care am văzut cum se fac aceste dosare, mi-a ajuns şi mie să văd cum unii ne aşezăm deasupra tuturor şi alţii suntem veşnic ciomăgiţi”, a completat Ghita.