Procurorii DNA fac perchezitii la CNAS si la CAS a Municipiului Bucuresti. Sute de dosare medicale false

Procurorii DNA efectueaza, joi, 50 de perchezitii, inclusiv la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

Informatia a fost confirmata de surse judiciare pentru agentiile si televiziunile de stiri.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, se pare ca ar fi vorba despre fapte de coruptie – decontari pentru pacienti fictivi, in baza a sute de dosare medicale de ingrijire la domiciliu intocmite in fals.

Au fost chiar cazuri in care prioritate la aprobare si decontare aveau aceste dosare medicale cu pacienti fictivi, in detrimentul celor in care pacienti asigurati aveau cu adevarat nevoie de astfel de ingrijiri.

Conform televiziunilor de stiri, prejudiciul s-ar ridica, in acest caz, la 13,2 milioane de lei.

Anterior, DNA a transmis, prin intermediul unui comunicat ca procurorii “efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate infractiunilor de coruptie, savarsite in perioada 2016 – august 2017″.

Astfel, adauga instanta anticoruptie, “sunt efectuate perchezitii domiciliare in 50 locatii, dintre care doua sunt sedii ale unor institutii publice din Bucuresti, restul sedii sau puncte de lucru ale unor societati comerciale sau domicilii ale unor persoane”.