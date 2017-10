Procurorii DNA au ridicat pana la 3 dimineata documente de la sediul CJ Teleorman

Procurorii DNA au stat, noaptea trecuta, pana la ora 03:00 la sediul Consiliului Judetean (CJ) Teleorman pentru a ridica documente.

“Procedura s-a incheiat la ora 03:00 in aceasta dimineata. Au mai cedat angajati din cei 30 ramasi initial. Pana la final au ramas zece. Acum, avem noi sarcina sa trimitem restul documentelor”, a declarat joi, pentru Agerpres, seful CJ Teleorman.

Doi reprezentanti ai DNA s-au prezentat miercuri dimineata la sediul Consiliului Judetean Teleorman, pentru a ridica diverse documente, in baza unei ordonante emisa de procuror.

Conform unor surse din administratia judeteana, controlul DNA nu ar avea legatura cu dosarul “Belina”.

Miercuri, fostul sef al CJ Teleorman, Adrian Gadea, in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, a fost audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit unor surse, acesta a fost audiat in dosarul Belina.

“Nu stiu de ce am fost chemat. Am fost anuntat sa ma prezint la ora 14:00″, a spus acesta, la intrarea in sediul DNA.

In acest dosar, Adrian Gadea este urmarit penal din luna iulie. Acesta este acuzat ca ar fi incheiat trei contracte de inchiriere fara licitatie, pentru pescuit sportiv in sudul judetului.

Adrian Gadea a fost demis de fostul premier Sorin Grindeanu, dar a fost readus in Guvern de premierul Mihai Tudose.

ziare.com