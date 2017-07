Procurorii DNA au descins la Palatul Victoria: Este vizat Secretariatul general al Guvernului

Procurori ai DNA au descins, luni dupa-amiaza, la Palatul Victoria, la Secretariatul General al Guvernului, unde au discutat cu mai multi angajati dupa care ar fi ridicat o serie de documente.



Informatia a fost dezvaluita de televiziunile de stiri si de alte surse de presa, insa DNA nu a confirmat oficial pana in acest moment.

Conform Realitatea TV, descinderea ar fi avut loc in jurul orei 17:00 si la ea ar fi participat 11 procurori.

Potrivit unor surse citate de News.ro, mai multe persoane ar fi fost chemate la DNA, in perioada urmatoare, in acest dosar in care au fost ridicate documente de la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Aceleasi surse au declarat ca in acest dosar ar fi vizata o consiliera a sefului Secretariatului General al Guvernului, Mihai Busuioc.

Mihai Busuioc a fost demis de la sefia SGG de catre fostul premier Sorin Grindeanu si inlocuit, in 16 iunie, cu Victor Ponta. Busuioc a fost repus in functie de catre Mihai Tudose, fiind una dintre primele decizii luate de noul premier. De asemenea, procurorii ar viza si Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, au declarat surse citate de Realitatea TV. (Ziare.com)