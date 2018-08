Procurorii au facut perchezitii acasa la protestatarii acuzati de ultraj. Au fost retinuti doi suspecti

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Capitalei au efectuat, joi, doua perchezitii la domiciliul a doi protestatari acuzati ca ar fi lovit jandarmii la protestul din 10 august. Acestia au fost audiati cu privire la violentele de la miting.

“In cauza avand ca obiect infractiunile de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori de jandarmerie), nerespectarea regimului armelor si munitiilor (sustragerea unei arme) si tulburarea ordinii si linistii publice, la data de 23 august 2018 au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La momentul actual, persoanele la care au fost efectuate perchezitiile domiciliare sunt audiate, la sediul Politiei Capitalei, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la evenimentele mentionate”, au precizat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Capitalei.

UPDATE: Cei doi protestatari ale caror domicilii au fost perchezitionate joi dimineata au fost retinuti, informeaza Parchetului Tribunalului Bucuresti.

Unul dintre barbati a fost retinut pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, iar celalalt pentru uz de arma fara drept.

Procurorii spun ca primul barbat este suspectat ca, alaturi de alte persoane, a agresat un jandarm, lovindu-l cu piciorul, la mitingul din Piata Victoriei si, de asemenea, “a tulburat ordinea si linistea publica, creand un puternic sentiment de teama numeroaselor persoane prezente la manifestatia de protest”.

Cel de al doilea barbat retinut este acuzat ca in 11 august a tras un foc de arma cu pistolul furat de la femeia jandarm. “In ziua de 11 august 2018, inculpatul C.M.G. a mers impreuna cu inculpatul D. D. (persoana care in ziua de 10 august 2018, in timpul manifestatiei de protest din Piata Victoriei, i-a sustras unui subofiter de jandarmi, arma din dotare – pistol Carpati cal. 7,65 mm), pe un teren situat in apropierea localitatii Petrachioaia, jud. Ilfov, unde a executat un foc de arma”, spun procurorii.

Cei doi barbati vor fi prezentati joi judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de arestare preventiva.

Amintim ca protestul diasporei a fost marcat de violentele jandarmilor. Acestia au intervenit in forta, in 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoriei, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Printre raniti s-au numarat si jandarmi, inclusiv o femeie care ulterior a fost internata in spital.

ziare.com