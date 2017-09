Procesul lui Liviu Dragnea pe abuzul in serviciu va fi reluat de la zero

Procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea a doua membre de partid la DGASPC Teleorman va fi reluat de la inceput, potrivit unei decizii luata marti de ICCJ, anunta Agerpres.

Decizia a fost luata ca urmare a doua CEDO invocate din oficiu de presedintele de instanta. Este vorba despre deciziile in cazul Cutean vs Romania si Beraru vs Romania. Deciziile CEDO referitoare la continuitatea completului de judecata au fost invocate ca urmare a faptul ca judecatoarea Ana Maria Dascalu nu mai face parte din complet pentru ca s-a pensionat.

O decizie similara a fost luata in cursul diminetii in dosarul Tariceanu, tot ca urmare a pensionarii judecatoarei Anamaria Dascalu.

CEDO a dat o decizie prin care arata ca judecatorul care da sentinta trebuie sa fie in complet atunci cand se administreaza probele si sunt audiati inculpatii, asa ca daca un judecator este inlocuit in timpul procesului, totul trebuie reluat de la inceput.

Conform News.ro, 15 persoane au protestat, marti dupa amiaza in fata sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde era asteptat Liviu Dragnea.

Protestatarii au scandat lozinci impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, au adus manechinele cu fotografiile in care Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu apar in zeghe, folosite la protestele din Piata Victoriei, iar un barbat a agitat o pereche de catuse.

Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a fost citata la acest termen, pentru a confirma ca nu doreste sa dea declaratii in proces, asa cum anuntase anterior prin avocatii sai, insa ea nu s-a prezentat azi la ICCJ.

In acest dosar, Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in 15 iulie 2016, fiind acuzat ca in perioada iulie 2006 – decembrie 2012, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman si respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii.

“In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma”, arata procurorii DNA.