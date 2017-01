Procesul lui Dragnea la ICCJ incepe cu o amanare: Vreau sa aduc martori. Romania e patria denunturilor si a ascultarilor

Liviu Dragnea s-a prezentat, marti dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a inceput procesul in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu. Liderul PSD si alti inculpati au cerut sa fie audiati noi martori, asa ca procesul a inceput cu o amanare, urmatorul termen fiind fixat la data de 14 februarie.

Intrebat de jurnalisti daca va merge pe procedura simplificata, adica isi va recunoaste vinovatia in acest dosar, Liviu Dragnea a negat.

“Nu. Vreau sa aduc si eu martori, sa se audieze din nou martorii de la DNA, sa vedem daca si acest proces se va sustine pe 2 declaratii mincinoase obtinute in conditii supecte”, a declarat Liviu Dragnea.

De asemenea, intrebat daca este adevarat ca au existat oameni angajati la PSD si platiti de Directia de Protectie a Copilului Teleorman, asa cum sustin procurorii DNA si cum rezulta din declaratiile date in dosar, Liviu Dragnea a raspuns scurt: “Nu!”.

“Eu m-am uitat cu foarte mare atentie pe declaratii, oricine le studiaza cu atentie vede ca sunt ‘puse cu mana’ sau cusute cu ata alba. Vorbim despre o doamna care a mai dat declaratii mincinoase (…) Asta e Romania – patria denunturilor si a ascultarilor”, a sustinut fostul presedinte al CJ Teleorman, in prezent presedinte al Camerei Deputatilor.

De asemenea, intrebat daca mizeaza pe gratierea promovata prin OUG de ministrul Justitiei, colegul sau de partid, Liviu Dragnea a negat.

“Ce gratiere sa m-ajute pe mine? Nicio gratiere nu ma ajuta pe mine”, a sustinut Liviu Dragnea, desi el ar fi unul dintre beneficiarii actului normativ in forma initiala.

In ceea ce priveste a doua ordonanta, care dezincrimineaza partial abuzul in serviciu, Liviu Dragnea a replicat: “Nu am auzit de la guvern ca vrea sa dezincrimineze, ba stiu ca avem o decizie a Curtii Constitutionale. Daca trebuie sa iesim in strada pentru a nu pune in acord o decizie cu legea, e si asta o optiune”.

“Sau poate si acea decizie CCR era pentru mine”, a adaugat ironic Dragnea.

Intrebat daca este o coincidenta faptul ca se dezincrimineaza abuzul in serviciu pentru sume de pana la 200.000, acesta fiind si cazul celor acuzati in dosarul sau, Liviu Dragnea le-a cerut jurnalistilor: “Uitati-va cu atentie pe dosarul meu”.

“Nu ma ajuta pe mine personal, eu am inteles de la DNA ca au o problema cu 15 mii de dosare, nu cred ca sunt pentru mine”, a completat el.

Pe de alta parte, intrebat daca i-a cerut lui Florin Iordache, ministrul Justitiei, sa dea controversatele ordonante de urgenta, Liviu Dragnea a dezmintit categoric: “Nu! Stiti dvs asta?”.

“Am vazut ca a fost depusa o plangere penala. (…) De ce nu ancheteaza DNA? Sa vedem daca s-au facut in biroul meu”, a mai spus el.

Intrebat insistent daca Florin Iordache chiar nu l-a consultat deloc in legatura cu aceste ordonante, Liviu Dragnea a refuzat sa mai raspunda, precizand doar ca acuzatiile conform carora cele doua acte normative ar fi fost date cu dedicatie pentru el si alti apropiati ai PSD “sunt minciuni”.

Pentru ca a fost invitat sa ii faca o recomandare ministrului Justitiei cu privire la cele doua ordonante, Liviu Dragnea a declarat: “L-as sfatui sa se inspire din experienta inaintasilor, a guvernelor precedente, daca sa se dea prin ordonanta de urgenta sau nu”.

“Daca s-a mai dat vreo gratiere prin ordonanta de urgenta, poate sa o dea”, a subliniat el. Dupa caderea comunismului nu s-au dat decat trei legi de gratiere, in 1990, 1997 si 2002.

Intrebat daca va asista la discutiile pe care ministrul Justitiei si premierul Sorin Grindeanu le vor avea pe tema parcursului a celor doua acte normative, Liviu Dragnea a declarat: “Ce consultari? E problema lor, a guvernului”.

ziare.com