Procesul lui Dragnea a fost suspendat. Avocatul sau a cerut recuzarea unui judecator pe motiv ca sotul e sustinator infocat al PSD

Ultimul termen în care este judecat Liviu Dragnea la ICCJ a început cu o mare surpriză. Avocații lui Liviu Dragnea solicită recuzarea judecătorului Simona Enceanu, pe motiv că soțul acesteia ar fi mare fan PSD, lucru dovedit prin postările de pe pagina personală de Facebook, relateaza stiripesurse.ro.

”Am găsit articole legate de soțul doamnei Enceanu in sensul că dânsul ar fi susținător al PSD. Considerăm că este afectată imparțialitatea doamne judecător și considerăm că nu mai poate face parte din complet.”, au spus avocații lui Dragnea, dând exemplu titlurile mai multor articole pentru a își susține cererea.

La începutul ședinței, Simona Enceanu a cerut personal recuzarea în acest proces, dar solicitarea i-a fost refuzată.

Ca urmare a situației create, judecătorii au decis să suspende ședința o jumătate de oră.

Dacă judecătorul Simona Enceanu se va retrage din complet, atunci avocații lui Liviu Dragnea ar putea solicita judecarea de la zero a dosarului.

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte ar putea ramane luni in pronuntare in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in cazul angajarii fictive a doua secretare PSD la Directia Copilului Teleorman.

Magistratii au stabilit pentru sedinta de luni, de la ora 11:00, audierile ultimilor trei inculpati: Liviu Dragnea, Florea Alesu si Olguta Sefu, doua dintre fostele directoare de la DGASPC Teleorman.

Cu aceste audieri se incheie practic administrarea tututor probelor din acest dosar, iar instanta urmeaza sa constate ca a fost finalizata cercetarea judecatoreasca, iar dosarul este in stare de judecata.

Ar trebui sa urmezeze pledoariile finale, ultimul cuvant in cazul inculpatilor, iar procesul sa fie tras in pronuntare. Pronuntarea se poate da chiar luni sau poate fi amanata la o alta data.

Exista insa si posibilitatea ca procesul sa se amane, in cazul in care avocatii solicita noi probe sau pentru ca aparatorii sa-si pregateasca concluziile scrise.