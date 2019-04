Proaspat decorat de Iohannis, Spitalul din Constanta, vizitat azi-noapte pe neanuntate de ministrul Pintea: Dezastru la Neurologie

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” din Constanta.

Ministrul a spus, la finalul vizitei care a durat aproximativ o ora, ca la Sectia de neurologie a gasit “dezastru, mizerie, debandada, o lipsa de organizare totala”.

“Am fost pe sectiile de neurologie, cardiologie si pediatrie. Sectia pediatrie este cea mai in regula, din punct de vedere a colectarii deseurilor periculoase, a aspectului general de curatenie, existenta dezinfectantilor la intrare si la iesire din sectie. Dezastru este in Sectia neurologie. Dezastru, mizerie, debandada, o lipsa de organizare totala. De remarcat ca in toate cele trei sectii lipsesc la intrare materialele de protectie, echipamentele de protectie, dar, repet, Sectia neurologie nu este in regula. (…)

In primul rand, la intrarea in sectie nu exista dezinfectanti, in toate saloanele pe care le-am vazut, in salile de tratament erau niste prosoape in loc de prosoape de hartie, care pe langa ca erau prosoape din material, erau si murdare. Intr-un salon care era gol, deci ar fi trebuit sa fie curat, asteptand sa primeasca bolnavii, pardoseala era mizerabila, era un suport pentru perfuzie, era cu pete de sange, necuratat, astea sunt chestiuni care tin de siguranta pacientului si de calitatea ingrijirilor”, a afirmat Sorina Pintea.

Ea a mentionat ca povestea cu “merge si asa” nu o mai tolereaza.

“Am propus schimbarea asistentului sef de pe Sectia neurologie. Dar, in general, directorul de ingrijiri al spitalului are nevoie de un avertisment, pentru ca trebuie sa supravegheze aceste aspecte. (…) Povestea cu merge si asa eu nu o mai tolerez”, a declarat ministrul Sanatatii.

Sorina Pintea a discutat si cu apartinatori ai pacientilor aflati la UPU, acestia reclamand ca se asteapta prea mult pentru preluarea bolnavilor de medici si ca nu primesc informatiile necesare. Referitor la timpii mari de asteptare la UPU, ministrul a precizat ca pana la inceperea sezonului estival vor trebui gasite solutii in acest sens.

“Vom grabi putin deschiderea sectiei exterioare de la Navodari, pentru a putea crea un debuseu acolo, camera de garda si cu siguranta vom detasa cativa medici astfel incat sa putem acoperi cateva linii de garda aici, la UPU. Este inuman ce se intampla vara, cu siguranta este nevoie de spatiu pana se va construi o noua Unitate de Primiri Urgente sau, ma rog, extinderea si va trebui sa gasim altfel de solutii. Si solutiile sunt debuseul, Navodariul, eventual inca un centru de permanenta in Mangalia. Pana la inceperea sezonului estival va trebui sa gasim solutii”, a subliniat Pintea.

Comparativ cu rezultatele vizitelor pe care le-a facut la alte spitale din tara, ministrul Sanatatii a spus ca fata de Spitalul Judetean Ploiesti, la cel din Constanta este “un pic mai bine”, dand totodata drept exemplu pozitiv spitalul din localitatea Gherla.

“Fata de Ploiesti, mai bine, din punct de vedere al curateniei, parca un pic mai bine (la SCJU Constanta – n.red.) . Dar am vizitat in weekend doua spitale mici, care m-au surprins. E adevarat, nu era afluxul de pacienti, iar unul era nerenovat, dar atat de curat si atat de bine organizat, atat de bine etichetat si aranjat totul, ca nu mi-a venit sa cred. Este spitalul din Gherla”, a afirmat Sorina Pintea.

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, prezent la SCJU in timpul vizitei ministrului Sanatatii, l-a criticat pe managerul unitatii medicale, Catalin Grasa, ca desi a fost anuntat, nu a ajuns la spital in timpul controlului.

“Sunt trei aspecte care au fost sesizate in seara aceasta, majore din punctul meu de vedere. Lipsa managerului la acest control, care nu a binevoit pana la aceasta ora sa apara si cred ca nu binevoieste nici acum sa apara. Doi, am cerut impetuos ca doamna de la Sectia de neurologie sa aiba demisia pe masa managerului si doamna de la triaj de la UPU, care si-a permis cu trei minute inainte de a ajunge noi sa dea oamenii afara din triaj, ca vezi Doamne nu sunt locuri, la fel i-am cerut demisia. Referitor la managerul spitalului, o sa fac o analiza mai competenta pentru ca are trei termene de indeplinit, Casa Soarelui, Radioterapia si Sectia exterioara – Centrul multifunctional de la Navodari. Daca nu respecta cele trei termene, poate sa vina cu demisia pe masa. Mai am putina rabdare”, a spus Tutuianu, ulterior acestor declaratii ajungand la SCJU si managerul unitatii.

