Pro Romania nu sustine motiunea anuntata de PSD

Motiunea anuntata pe PSD, pe tema revenirii la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, nu este pe placul lui Victor Ponta, care anunta ca parlamentarii Pro Romania nu vor semna documentul.

“Nu. Noi nu avem voie ca avem doar 25 de parlamentari. Dar daca face PSD motiune de cenzura legata de probleme sociale sau economice, de exemplu faptul ca nu se aplica o crestere de alocatie, daca e vorba de chestiuni de lipsa de masuri pentru dezvoltarea economiei, pentru ca suntem intr-o scadere, nu suntem in recesiune tehnica, dar suntem in scadere economica, votam, orice motiune de cenzura care are ca obiect masuri economice sau sociale”, a declarat Ponta.

El considera ca in privinta modului de alegere a primarilor “nu merita sa faci motiune”.

“In cazul de fata e o batalie intre PSD si UDMR pe de-o parte, apropo de chestia cu un tur, cu doua tururi, e o chestie strict politica, n-are legatura cu interesul public, degeaba se prezinta ca interesul public. Interesul public al cetatenilor este sa aiba un primar onest si bun, dintr-un tur, din doua, din sapte, din noua, calculele astea strict politice… In 2011 PDL-ul a introdus alegerile intr-un singur tur ca le conveneau lor. PSD era contra. Acum PSD se tine de chestia asta ca le convine lor. E o chestie strict politica pentru care nu merita sa faci motiune. Pe chestiuni economice si sociale, da, vom vota”, a mai spus Ponta.

Liderul Pro Romania sustine ca liberalii ar vrea sa-si dea jos propriul guvern, cum a facut PSD-ul in 2017.

“In fiecare zi ma felicit ca nu am votat guvernul Orban chiar daca au fost presiuni si tot felul de reprosuri legate de acest lucru, pentru ca iata, la doua luni dupa, liberalii vor sa-si dea jos guvernul, cumva in traditia PSD-ului din 2017. Sunt foarte nemultumit de faptul ca nu se guverneaza, ca avem dispute politice, in schimb nimeni nu s-a apucat si probabil nici nu se va apuca in perioada urmatoare de problemele ramase nerezolvate, sanatate, educatie, fonduri europene, infrastructura, mediu, ceea ce de fapt trebuia facut”, a mai spus Ponta.

ziare.com