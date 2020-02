Primul roman confirmat cu coronavirus. El se afla pe nava de croaziera Diamond Princess

Ministerul de Externe anunta primul caz al unui roman care a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Este vorba despre un cetatean roman care se afla pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze.

“Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus).

Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situatii. Misiunea diplomatica a Romaniei in Japonia se afla in legatura cu cetateanul roman si a efectuat in regim de urgenta demersuri pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la procedurile sanitare ulterioare care vor fi derulate de catre autoritatile nipone”, se arata in comunicatul MAE.

Pe nava de croziera se aflau in total 17 romani, 15 membri ai echipajului si 2 pasageri. Intr-o interventie in direct la Digi24, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si reprezentantul tarii noastre la OMS, a spus ca, cel mai probabil, este vorba de un membru al echipajului, pentru ca acestia au contact cu un numar mai mare de persoane.

“Evident ca autoritatile japoneze au capacitatea de a prelua si a trata acesti pacienti. E transferat la un spital pe uscat, va fi tratat simptomatic si, daca e vorba de o forma grava a infectiei, intr-o sectie de terapie intensiva. Sa speram ca nu vor fi probleme si ca, asa cum majoritatea celor care fac aceasta infectie s-au vindecat, asa se va intampla si cu conationalul nostru”, a mai spus Rafila.

Nu e vorba despre un caz sever, spun reprezentanții Ministerului Sănătății de la București, dar nici nu se pune problema în acest moment să fie adus în țară.

„Din datele pe care le avem până acum, boala poate evolua sub mai multe aspecte. Din fericire pentru conaționalul nostru, acesta prezintă o simptomatologie ușoară”, a spus la Digi24 Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

„Depinde foarte mult de terenul biologic, de starea pacientului, dacă pacientul din orice motiv este într-o situație de imunosupresie, dacă are un sistem imunitar puțin afectat, atunci evoluția poate să fie mai gravă. Însă dacă vorbim de o persoană care este în deplină stare de sănătate, lucrurile pot evolua mult mai bine”, a explicat el.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus la Digi24 că românul va fi îngrijit în Japonia și că nu se pune problema ca acesta să fie adus în țară.