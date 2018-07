Primul procuror care si-a anuntat candidatura la sefia DNA. Cine este Florentina Mirica si ce dosare rasunatoare a instrumentat

Florentina Mirica este primul procuror care si-ar fi anuntat candidatura pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, informeaza televiziunile de stiri.

Potrivit Digi24, Mirica ar fi ajuns la Ministerul Justitiei, luni dimineata, in jur de ora 10:00, a stat aici cateva minute, apoi a urcat intr-o masina si s-ar fi dus la sediul DNA, unde lucreaza.

Amintim ca astazi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru postul de procuror-sef al DNA, iar pana acum doar Florentina Mirica si-ar fi depus candidatura.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut luni dimineata un apel la procurori sa se inscrie in cursa pentru sefia DNA.

Amintim ca Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 – 30.07.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Procurorii pot depune cereri de inscriere, pentru functia de conducere vacanta, pana la data de 23.07.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul MJ si se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie, participantii urmand a sustine, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.

Anchetele in cazul fraudei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), dosarul Limuzina – Gabriel Oprea sau procesele deschise mai multor magistrati acuzati de coruptie sunt o parte din rechizitoriile facute de procurorul Florentina Mirica.

Florentina Mirica conduce de mai multi ani Serviciul de combatere a coruptiei in justitie, din cadrul DNA.

In prezent, ea este delegata pe aceasta functie pana in noiembrie 2018. Este vorba despre serviciul care practic va ramane fara obiect dupa intrarea in vigoare a noii Legi 304/2004 privind organizarea judiciara. Motivul: infractiunile savarsite de magistrati vor fi luate de la DNA si mutate la Parchetul General, unde va fi infiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).

Florentina Mirica este de aproape opt ani la DNA.

De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata, afaceristul Dinel Staicu – “Spaga pentru achitare”, fostul boxer Rudel Obreja – “Spaga la Curtea Suprema”, afaceristul Catalin Chelu – “Mita la MAI”, judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu – “Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti” sau Veronica Carstoiu – “Regina spagii din justitie”.

Florentina Mirica a lucrat anul acesta la o ancheta uriasa, cel privind deturnarile de fonduri de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Mai multi ofiteri din cadrul serviciului secret al MAI, Directia de Infomatii si Protectie Interna, celebrul Doi si-un sfert, s-au plans la CSM de Florentina Mirica. CSM a respins in iunie 2018 actiunea disciplinare formulata de Inspectia Judiciara.

