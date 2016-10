Primul pas spre Brexit. Theresa May anunta cand incepe procesul de iesire din UE

Premierul britanic Theresa May promite sa faca Marea Britanie “o tara suverana si indepenenta” din nou prin abrogarea tratatului prin care aceasta a aderat la Uniunea Europeana.

Intr-un interviu pentru ziarul Sunday Times, Theresa May a spus ca va pune in aplicare Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona pentru declansarea procedurilor formale de separare inainte de alegerile care vor avea loc in septembrie 2017 in Germania, informeaza Reuters.

Declaratiile premierului, care a detinut anterior functia de ministru de Interne, vin in contextul presiunilor din partea oficialilor UE, a investitorilor si a membrilor Partidului Conservator din care face parte pentru a oferi mai multe detalii cu privire la planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

May, care va vorbi duminica in prima zi a congresului anual al Partidului Conservator, spera sa combata criticile cu promisiunea de a revoca tratatul comunitar din 1972, in urma caruia Marea Britanie a intrat in Comunitatea Economica Europeana, care a devenit mai tarziu Uniunea Europeana.

“Acesta reprezinta primul pas in procesul prin care Marea Britanie va redeveni un stat suveran si independent. Va avea lor un transfer de putere si autoritate catre institutiile alese ale tarii noastre. Acest lucru inseamna ca autoritatea legislatiei UE in Marea Britanie va inceta”, a spus May pentru Sunday Times.