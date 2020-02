Primul deces cauzat de coronavirus in Europa: Un turist chinez a murit in Franta

Un turist din China a murit in Franta, acesta fiind primul deces cauzat de epidemia de coronavirus confirmat in Europa, anunta televiziunile de stiri.

Victima este un barbat in varsta de 80 de ani din Hubei, chiar epicentrul epidemiei, a precizat ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn.

Barbatul a ajuns in Franta pe 16 ianuarie si a fost plasat in carantina, impreuna cu fiica lui, intr-un spital, pe 25 ianuarie, potrivit oficialului, citat de lefigaro.fr. Fiica, si ea infectata cu coronavirus, se afla inca in spital, dar starea sa de sanatate este buna si va fi externata curand.

Numai trei decese au fost raportate anterior in afara Chinei continentale – in Hong Kong, Filipine si Japonia.

Bilantul epidemiei noului coronavirus a depasit sambata 1500 de morti in China, iar un prim caz de contaminare in Africa a fost confirmat in Egipt.