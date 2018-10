Primele imagini de la intalnirea lui Dancila cu Erdogan. Nu se stie daca declaratiile comune programate vormai avea loc

Viorica Dancila se afla luni intr-o vizita in Turcia, prima oprire dintr-un nou turneu international pe care il efectueaza premierul roman.

Vizita a afost anuntata in urma cu doar cateva zile de ministrul de Externe Teodor Melescanu, in timp ce agenda intalnirilor a fost facuta publica in timp ce Viorica Dancila era in drum spre Ankara.

Momentul cel mai asteptat al vizitei a fost intalnirea cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Cei doi au avut o intalnire tete-a-tete la ora 19:00, ce trebuia urmata de o declaratie comuna de presa la ora 19:45.

Imagini de la aceste declaratii nu au fost transmise de nicio televiziune. Guvernul a publicat insa, in jurul orei 20:30, trei imagini de la intalnirea celor doi, din care doua sunt identice, scrie ziare.com.