Primele explicatii ale sefei TVR despre inregistrarile in care jigneste jurnalistii

Presedintele director general al SRTV, Doina Gradea, care se afla in mijlocul unui scandal declansat de inregistrari audio in care ii jigneste pe jurnalistii TVR, spune ca unele conversatii erau private si ca le-a purtat in timp ce se afla singura in birou.

“In orice tara civilizata, asadar si in Romania, inregistrarea, fara acordul meu, a acestor conversatii este o actiune nelegala si cel care a facut-o va raspunde in fata legii”, precizeaza Gradea intr-un comunicat de presa remis vineri.

Amintim ca, joi, realizatorul emisiunii Starea Natiei a publicat pe blogul sau un clip in care Doina Gradea si seful TVR 1, Eduard Darvariu, vorbeau urat despre reporterii redactiei Stiri.

Ea marturiseste ca nu se astepta ca, in calitate de persoana privata, sa fie pusa in situatia “ca unele conversatii private, unele purtate telefonic, in timp ce ma aflam singura in birou, sa devina subiect de presa”.

“Ma intreb, de data aceasta ca oficial al acestei institutii de interes public, ce alte sedinte si discutii cu caracter strategic, continand poate informatii cu caracter confidential, au fost inregistrate in acelasi mod, ilegal?”, se mai arata in documentul citat.

Gradea sustine ca, de cand a fost numita in functia de director general interimar al SRTV, asupra ei au venit presiuni din partea unui “realizator aflat in preajma perioadei de negociere a contractului sau extrem de lucrativ cu televiziunea publica”.

“Ele (presiunile – n.red.) s-au intensificat si s-au transformat treptat in amenintari fatise. Evident, aceste amenintari au fost evitate cu grija atunci cand s-a procedat la trunchierea si montarea inregistrarilor realizate nelegal, in intrevederi sau convorbiri purtate cu acelasi realizator de program sau din discutii avute in spatii private, el nefiind prezent”.

Gradea se refera aici la realizatorul emisiunii Starea Natiei, Dragos Patraru, cel care a facut publice aceste inregistrari joi.

Directorul spune ca din prima zi a mandatului sau a fost tinta unei “campanii premeditate a acestui realizator – cum el insusi a declarat ca face o investigatie din ultimele 7 luni – de defaimare prin discreditarea mea constanta si, implicit, a institutiei pe care o conduc”.

Continuarea AICI