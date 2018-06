Primele declarații ale lui Liviu Dragnea după condamnare: „Vom fi mult mai fermi și mai radicali”

Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presă vineri, la ora 19.00, după ședința Comitetului Executiv Național al partidului.

Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea:

“Am avut o ședință a Cex și vreau să vă spun câteva lucruri.

Despre sentința de ieri: am fost târât în acvest dosar pe baza declarațiilor a două doamne, inclupate în dosar. Și-au schimbat declarațiile.

Avocatul meu și alți oameni au spus că nu poate fi decât achitare.

Ieri am asistat la o execuție în masă, au fost condamnați 9 oameni ca să fiu eu condamnat.

Am avut o discuție în CEx cu cele două mandate în față. Toți colegii mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situații, pentru că mai importante sunt stabilitatea țării, a guvernării și a partidului.

Am de gând să merg până la capă. Am știut când am organizat mitingul că va întări presiunea, am știut că voi fi condamnat. Am văzut la o TV cum judecătorul care a avut opinie separată a fost amenințat în direct.

Obiectivele mele rămân aceleași: programul de guvernare să fie pus în practică – și va fi pus – și statul paralel să fie înfrânt – și va fi.

Sunt mii de oameni care stau în închisoare pe un articol neconstituțional.

Îmi pare rău că s-a lungit adoptarea Codurilor. Abordarea mea, de a avea o procedură corectă, în Parlament, a fost greșită, pentru că orice lege este atacată, este retrimisă, doar-doar până atunci reușesc să dea Guvernul jos.

Rămân președinte al PSD, rămîn la conducerea majorității parlamentare.

Am decis să fim mult mai fermi și mai radicali. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahonțu, nici Kovesi, nici Băsescu, nici alții”.

Liderii social-democrați s-au întâlnit astăzi, la o zi după ce Liviu Dragnea a fost condamnat, în primă instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.