Primele condamnări Colectiv: Piedone 8 ani și 6 luni de închisoare; patronii Colectiv – 11 ani și 8 luni de închisoare

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare, in dosarul Colectiv.

Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat luni de Tribunalul Bucureşti la 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.

Aurelia Iofciu, sef al Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 – 7 ani de inchisoare.

Luminita Ganea, consilier superior in cadrul Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 – 7 ani de inchisoare.

Sandra Motoc, referent superior in cadrul Serviciului autorizari comerciale din Sectorul 4 – 3 ani de inchisoare sub supraveghere si obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile lucratoare, in cadrul ADP Sector 4 si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 4 Bucuresti.

Daniela Nita, administratorul firmei Golden Ideas Fireworks Artists, care a furnizat artificiile din clubul Colectiv – 12 ani si 8 luni de inchisoare.

Cristian Nita, actionar in cadrul firmei Golden Ideas Fireworks Artists, care a furnizat artificiile din clubul Colectiv – 3 ani si 6 luni de inchisoare.

Viorel Zaharia, pirotehnist – 9 ani si 8 luni de inchisoare.

Marian Moise, pirotehnist – 10 ani de inchisoare.

Antonina Radu, capitan ISU – 9 ani si 2 luni inchisoare.

George Matei Petrica, capitan ISU (in rezerva) – 9 ani si 2 luni inchisoare.

Clubul Colectiv: 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I (pe o durata de 3 ani),f Cp.

Societatea Golden Ideas Fireworks Artists, care a furnizat artificiile din clubulColectiv, 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I (pe o durata de 3 ani),f Cp.

Soluţia nu este definitivă. Procurorii au cerut, la ultimul termen, închisoare cu executare pentru inculpații din dosar.

Inițial, pronunțarea era așteptată pe 9 decembrie, însă judecătorii au amânat-o. Magistraţii au stabilit pronunţarea în dosarul Colectiv pentru luni, 16 decembrie. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti.

Cea mai mare tragedie colectivă din România ultimelor decenii s-a produs în toamna anului 2015. Un club improvizat într-o fostă fabrică din București a luat foc din cauza artificiilor aprinse în timpul unui concert rock. Scânteile au atins buretele folosit la antifonare, care nu era tratat să reziste la foc. 153 de secunde a durat incendiul, suficient cât unii spectatori să moară pe loc, alții să se calce în picioare spre ieșirea subdimensionată și să fie grav afectați de flăcări și fum.

Procurorii au cerut, cumulat, pentru cei 13 inculpaţi, 160 de ani de închisoare. Până la 15 ani de închisoare pentru fostul primar Cristian Popescu-Piedone şi cei doi pompieri care au controlat clubul, 14 ani pentru patroana firmei de artificii şi câte 12 ani pentru cei trei administratori ai clubului.

De cealaltă parte, toţi acuzaţii s-au declarat nevinovaţi şi au cerut achitarea.

Victimele incendiului şi părinţii celor care şi-au pierdut viaţa au solicitat în instanţă daune de sute de milioane de euro.

