Primele concluzii in cazul mortii lui Gyuri Pascu: Medicul de pe ambulanta nu a respectat regulile

Medicul care a ajuns cu prima ambulanta la Ioan Gyuri Pascu, in noaptea in care artistul a murit, si care i-a pus diagnosticul de atac de panica nu a respectat regulile interne, a declarat, joi, Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, in urma anchetei interne.

Mai exact, medicul era obligat sa mearga la pacient cu electrocardiograful, dar nu a facut acest lucru.

“Noi nu putem analiza decat lucrurile clare si articole din regulament care au fost incalcate. Nu a avut cu dansa intregul echipament. Nu am fost membra in comisie, rezultatul mi-a fost comunicat. Nu am date suplimentare vizavi de declaratia medicului. (…)

Toate masinile de consultatii la domiciliu au aparat pentru EKG, au defibrilator semiautomat, tot ce le trebuie sa intervina. Si aici avea. Nu a luat electrocardiograful, era obligata sa il ia, dar asta nu a fost impediment ca putea sa ceara si ii erau aduse”, a declarat Alice Grasu.

Intrebata daca ea i-ar fi facut EKG lui Pascu, sefa Ambulantei a spus ca “Eu as fi facut, dar eu sunt mai exagerata ca alti medici”.

O alta problema a fost faptul ca medicul nu a trecut in fisa de interventie faptul ca Gyuri Pascu a refuzat sa fie transportat la spital, desi era obligata sa faca acest lucru.

“Medicul i-a propus sa mearga la spital pentru investigatii, dar Pascu a refuzat. A spus ca a facut foarte multe investigatii si ca acum doar vrea ceva ca sa poata dormi”, a adaugat Alice Grasu.

Intrebata de ce nu a anuntat presa dupa incidentul de luni, Grasu a explicat ca nu era obligata. “Nu scrie ca trebuie sa anunti presa sau organele care ne coordoneaza pana cand nu avem o concluzie. Nu stiam daca este vinovata sau nu. Cand astazi aveam aceasta concluzie normal ca anuntam Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor”, a adaugat Grasu.

Referitor la sanctiunile care i se pot aplica medicului in momentul de fata, sefa Ambulantei a spus ca risca sa i se ia din salariu maxim 10% pe trei luni.

“Fiind vorba de un medic care nu a mai avut nicio abatere trebuie sa analizam situatia. Sanctiuni: maxim 10% pe trei luni, in niciun caz desfacerea contractului pana cand organele competente nu termina ancheta. Doctorul inca lucreaza si niciodata nu a avut nicio abatere disciplinara. Este un medic disciplinat, care isi face datoria, nu intelegem ce s-a intamplat”, a adaugat Alice Grasu.

Amintim ca Gazeta Sporturilor a dezvaluit, miercuri, ca medicul de pe prima ambulanta venita la Ioan Gyuri Pascu l-a diagnosticat pe artist cu atac de panica, iar dupa cateva ore cantaretul a murit in urma unui infarct.

