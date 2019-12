Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, trimis in judecata pentru abuz in serviciu

Primarul orasului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), fostul edil al localitatii, Gheorghe Ciuhandu, si alte sapte persoane (viceprimari, directori in primarie sau juristi) au fost trimisi luni in judecata de procurorii DNA intr-un caz privind vanzarea frauduloasa si la preturi modice a unui numar de 207 imobile, majoritatea situate in centrul vechi al municipiului Timisoara.

Acuzatiile DNA in acest caz: abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in forma continuata (5 inculpati), respectiv in forma simpla (4 inculpati).

– Nicusor-Constantin Miut, la data faptelor director al Regiei Autonome URBIS Timisoara, Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara si Directiei Patrimoniu din cadrul primariei municipiului Timisoara (199 contracte);

– Gheorghe Ciuhandu, la data faptelor primar al municipiului Timisoara (61 de contracte);

– Ioan Cojocari, secretar al primariei municipiului Timisoara si coordonatorul nemijlocit al Serviciului Juridic Contencios din cadrul primariei (61 contracte);

– Nicolae Robu, la data faptelor si in prezent, primar al municipiului Timisoara (2 contracte);

– Dan Diaconu, la data faptei viceprimar al municipiului Timisoara (un contract);

– Traian Stoia, la data faptei viceprimar al municipiului Timisoara (un contract);

– Martin Staia, la data faptelor director al Directiei Patrimoniu si respectiv al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul municipiului Timisoara (2 contracte);

– Simona Virlea, la data faptei jurist al Primariei municipiului Timisoara (un contract);

– Gabriela Iova, la data faptei jurist al Primariei municipiului Timisoara (un contract).

“In perioada septembrie 1996 – ianuarie 2014, cei noua functionari publici din cadrul Primariei municipiului Timisoara (majoritatea cu functii de conducere) si-ar fi incalcat atributiile legate de aplicarea Legii 112/1995 pentru a vinde, in mod nelegal, 207 de imobile ce apartin fondului locativ de stat, unor persoane care nu ar fi avut nici un drept sa le cumpere, cauzand un prejudiciu de 42.756.719 lei (9.514.392 euro) in dauna statului,” acuza DNA.

Potrivit procurorilor, in urma efectuarii urmaririi penale, s-a retinut savarsirea infractiunii de abuz serviciu in legatura cu incheierea unui total de 207 contracte de vanzare-cumparare, fiecare contract pentru cate unui imobil ce a facut obiectul Legii nr. 112/1995.

Astfel, in perioada septembrie 1996 – ianuarie 2014, participarea celor trimisi in judecata la incheierea contractelor presupus nelegale este urmatoarea, cu precizarea DNA ca, in unele situatii, ar fi participat mai multi inculpati la incheierea presupus nelegala a aceluiasi contract: Miut Nicusor-Constantin (199 contracte), Ciuhandu Gheorghe-Coriolan (61 contracte), Cojocari Ioan (61 contracte), Robu Nicolae (2 contracte), Diaconu Dan-Aurel (1 contract), Stoia Traian-Constantin (1 contract), Staia Martin (2 contracte), Virlea Simona (1 contract) si Iova Gabriela (1 contract).

