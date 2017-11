Primarul suspendat al Chisinaului scapa de arest dupa 5 luni

Primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat, vineri, din arestul la domiciliu si plasat sub control judiciar.

Decizia aprobata de Judecatoria Chisinau a intrat in vigoare vineri, la ora 13:00, si se aplica pentru un termen de 30 de zile, relateaza Radio Chisinau.

El nu are dreptul sa paraseasca localitatea si trebuie sa anunte despre orice schimbare de domiciliu. Nu are voie sa mearga la locul de munca sau unde se afla persoanele vizate in dosar. La fel, trebuie sa se prezinte la instanta ori de cate ori este citat.

Dorin Chirtoaca a declarat presei ca decizia este una tardiva si formala, luata inainte de referendumul privind demiterea sa, din 19 noiembrie.

“Ceva nu este in regula; este o decizie tardiva si de ochii lumii. In mod normal, ar trebui sa aiba loc eliberarea si incetarea dosarului penal. Probabil vor incepe acum presiuni cu demisia, va incepe un tambalau si mai mare cum ca m-as fi vandut lui (Vlad) Plahotniuc”, a spus el, referindu-se la controversatul lider al Partidului Democrat, aflat la guvernare.

Dorin Chirtoaca se asteapta la cresterea presiunilor la adresa sa si insinuarilor.

Primarul suspendat al Chisinaului va contesta la Curtea de Apel aceasta decizie a instantei de judecata si va cere incetarea procesului penal.

Procurorul Victoria Furtuna a declarat ca va studia decizia Judecatoriei Chisinau dupa care va decide daca o va ataca in instanta superioara.

Dorin Chirtoaca si avocatii sai au solicitat de mai multe ori in instanta recuzarea judecatorilor de caz, cererile insa au fost de fiecare data refuzate.

Primarul suspendat al Chisinaului este cercetat in dosarul parcarilor cu plata, in care este acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva. El s-a aflat in arest la domiciliu timp de cinci luni.