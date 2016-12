Primarul Iasului (PSD) il contrazice pe Dragnea: Sevil Shhaideh este nepotrivita pentru functia de premier

“Ca vicepresedinte PSD, atat timp cat am imputernicit presedintele la nivel national sa ia o decizie si asta a considerat-o necesara, ma gandesc ca a avut mai multe necunoscute in studiu decat am avut eu cu mintea mea, cu sufletul meu, si a luat aceasta decizie. Daca ma intrebati ca cetatean, nu cred ca este cea mai potrivita. Daca ma intrebati ca primar, crescut langa statuia lui Stefan cel Mare, este nepotrivita”, a declarat Chirica, precizand ca a fost sunat de primari din judet care si-au aratat nemultumirea.

“Eu i-am invitat pe toti colegii mei de partid sa aiba rabdare pentru ca lucrurile se vor aseza, se vor aseza cat se poate de firesc, si se vor duce in matca lor normala. (…) Pur si simplu, ma gandesc ca este o strategie care trebuie urmata si va avea un rezultat bun”, a mai spus Chirica, sugerand ca planul PSD este de a da, in final, un alt premier.