Primarul Chisinaului va fi ales in al doilea tur de scrutin. Niciun candidat nu a obtinut majoritatea duminica

Niciun candidat la primaria Chisinaului nu a obtinut majoritatea in primul tur al alegerilor, desfasurat duminica, transmite Moldpres.

Rezultatele partiale dupa procesarea a 40% din procesele verbale arata ca primii doi clasati, care se vor confrunta peste doua saptamani in turul de scrutin decisiv, sunt candidatul Partidului Socialistilor, Ion Ceban (foto stanga), cu peste 41% din voturi, si Andrei Nastase, din partea Platformei Demnitate si Adevar, cu aproape 31%. Independenta Silvia Radu este a treia, cu 18%.

In afara capitalei Republicii Moldova, duminica au mai avut loc alegeri locale in orasul Balti si in cinci circumscriptii rurale (Leuseni, Nemteni, Volovita, Jora de Mijloc si Parlita).

Legea electorala prevede ca acolo unde niciun candidat nu intruneste majoritatea in primul tur, se organizeaza al doilea tur, peste doua saptamani, cu participarea primilor doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute.