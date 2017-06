Prima reacție de la Cotroceni: Deocamdată nu ne aflăm în situația de a schimba Guvernul

Președintele României a primit scrisoarea semnată de președinții PSD și ALDE prin care anunță că au retras sprijinul Executivului.

Deocamdată nu ne aflăm în situația de a schimba Guvernul, a fost prima reacție a Administrației Prezidențiale. Purtătorul de cuvânt Mădălina Dobrovolschi a mai spus că toate procedurile de desemnare a unui nou premier vor fi demarate abia atunci când Sorin Grindeanu va demisiona sau va fi revocat de Parlament.

„Președintele României a primit scrisoarea semnată de președinții PSD și ALDE prin care anunță că au retras sprijinul Executivului. Președintele a luat act că a apărut o nemulțumire în actul Guvernului și că se dorește schimbarea întregului cabinet”, a precizat Mădălina Dobrovolschi, într-o conferință de presă.

Ea a făcut referire la articolul 106 din Constituție, care precizează că „funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege”.

Tensiunile din coalitia de guvernare sunt la cote maxime dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri seara ca toti ministrii si-au dat demisia, dar si Grindeanu. Apoi premierul a spus ca nu paraseste Palatul Victoria pana cand nu are garantia ca presedintele Iohannis va numi in functie tot un social-democrat.

Aceasta garantie insa este greu de obtinut avand in vedere ca seful statului nu are voie sa convoace consultari cu partidele si sa desemneze alt premier, atat timp cat exista un Executiv in functie. Astfel, au existat chiar voci care au spus ca acesta ar fi de fapt adevaratul plan al social-democratilor, sa-i forteze mana presedintelui sa incalce Constitutia si sa demareze, astfel, suspendarea sa, fapt ce, dupa cum a anuntat Cotroceniul, nu se va intampla, sustine ziare.com.

La Cotroceni ar mai trebui sa ajunga si demisiile ministrilor, insa Grindeanu a spus ca nu le va trimite, astfel ca acestea nu pot fi validate, iar pesedistii care si-au dat demisia raman practic in functie cel putin inca 15 zile. In acelasi timp, la PSD ar urma sa aiba loc o noua sedinta a CExN, dupa cum a anuntat miercuri Dragnea.