Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov: ”Cred că la Caracal nu a intervenit nimeni de frică, ca să nu încalce legea și să nu fie anchetați după aceea. Acum 4-5 ani ar fi intrat în casă fără să stea pe gânduri”

Claudiu Sandu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, a declarat pentru G4Media că, cel mai probabil, oamenii legii nu au intrat în casa unde era sechestrată adolescenta din Caracal, de teamă să nu încalce Codul Penal și, din cauza asta, să fie anchetați ulterior:

”Eu cred că dacă se întâmpla o asemenea faptă acum 4-5 ani, polițiștii ar fi intrat fără să stea pe gânduri la trei dimineața, să încerce să salveze copila. Acum nu mai intră nimeni, nicăieri, dacă nu scrie în CP și CPP, pentru că nu mai are nimeni curaj. Acesta este adevărul. Nu mai are nimeni curaj. Pentru că orice măsură mai fermă pe care o iei generează o nebunie. Eu cred că dacă nu ar fi existat acele schimbări legislative care au slăbit intervenția procurorilor și au crescut libertățile infractorilor poate că în cazul Caracal s-ar fi acționat altfel, nu știu. Nu am o certitudine, este opinia mea”, a declarat Claudiu Sandu pentru G4Media.ro.

