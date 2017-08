Presedintele Romaniei, exclus din procedura numirii sefilor DNA, DIICOT si a Procurorului General

Presedintele Romaniei isi va pierde prerogativa de a numi sefii DNA, DIICOT si Parchetului General, potrivit unei propuneri facute publice marti de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Toader a spus ca viitori procurori-sefi vor fi numiti de Sectia de Procurori a CSM, la propunerea ministrului Justitiei. El a motivat modificarea radicala printr-o cerere a Comisiei Europene, prin MCV. Tudorel Toader a mai spus ca presedintele Inaltei Curti va ramane numit de presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei de Judecatori a CSM (in locul plenului CSM, ca in prezent).

Cele mai importante declaratii Tudorel Toader:

Sectia pt procurori de la CSM sa decida in privinta carierei procurorilor, sectia pentru judecatori sa decida in privinta carierei profesionale a judecatorilor, ramanand CSM competenta pe care azi o are de a asigura independenta justitiei, de a desfasura celelalte activitati specifice

Redimensionarea schemei de conducere la Inalta Curte. Are o un vicepresedinte, are un volum de activitate foarte diversificat si bogat, activitati administrative, asigura practica unitara. Se considera ca e necesar un al doilea vicepresedinte.

Procedura de numire in functii la Inalta Curte. Se modifica partial. Se pastreaza in sensul ca presedintele Inaltei Curti se numeste de presedintele tarii, fapt care e si in prezent Se modifica in sensul ca propunerea sa nu o mai faca plenul CSM, ci sectia pentru judecatori, raspunzand cerintei de mai sus.

Ministerul Public: toate functiile, sefi DNA si DIICOT, procuror general: sa decida sectia pentru procurori din CSM, la propunerea Ministrului Justitiei, pe baza unei proceduri transparente. Procurori cu minim 10 ani vechime ca procuror. Modificarea e ca decide sectia pentru procurori, propunerea vine de la Ministrul Justitie. Fac referrire la una dintre cerintele MCV, care recomanda o procedura transparenta pentru numirea procurorilor-sefi si neamestecul factorului policitc. Sigur, se va spune: de ce presedintlee ICCJ e numit de presedintele tarii, dar nu si procurorii-sefi? Raspunsul deriva din statutul special al fiecaruia. Procurorii sunt subordonati ierarhiv, judecatorii nu. Procurorii se bucura de stabilitate, judecatorii se bucura de inamovibilitate.

