Presedintele Iohannis l-a desemnat pe Mihai Tudose prim-ministru

Presedintele Klaus Iohannis a decis sa il desemneze pe candidatul PSD-ALDE, Mihai Tudose, drept prim-ministru si l-a insarcinat cu formarea noului cabinet.

Dupa ce s-a consultat cu partidele, Iohannis a spus ca PSD si ALDE inca detin majoritatea in Parlament si Opozitia nu a avut alte solutii si nu a ajuns la o intelegere politica, astfel ca a ales sa termine cat mai rapid criza poltica declansata de PSD.

“Aceasta criza prin care trecem dauneaza grav Romaniei, dauneaza economiei romanesti, imaginii Romaniei in lume si opinia mea este ca aceasta criza trebuie terminata foarte repede. Trebuie sa avem cat se poate de repede un nou guvern. Asadar, luand in considerarre toate acestea si avand in vedere ca e nevoie urgenta de un Guvern il desemnez pe Tudose ca viitor premier care va avea discutii in zilele urmatoare si se va prezenta cu o echipa in Parlament”, a spus presedintele dupa consultari.

Doar doua formatiuni au mers la Cotroceni cu propuneri. Dragnea si Tariceanu l-au propus pe Mihai Tudose pentru conducerea viitorului Guvern, in timp ce Traian Basescu a anuntat ca PMP, vazand ca celelalte partide din Opozitie nu au avut nicio idee, a avansat numele europarlamentarului Siegfried Muresan.