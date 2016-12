Presedintele Francois Hollande nu candideaza pentru un nou mandat

Presedintele francez Francois Hollande a anuntat joi seara ca nu va candida pentru un nou mandat, relateaza The Associated Press si Le Figaro.

“Am decis sa nu candidez pentru inca un mandat”, a declarat seful statului, intr-un interviu transmis in direct la televiziune de la Palatul Elysee.

Este o decizie fara precedent pentru un presedinte in exercitiu, comenteaza Le Figaro.

Hollande face acest anunt in contextul in care campania in vederea alegerilor primare ale stangii a fost lansata joi.

Speculatii cu privire la o eventuala candidatura a lui Hollande s-au intensificat saptamana aceasta, dupa ce premierul Manuel Valls nu a exclus sa candideze in aceste alegeri primre, privazute pe 22 si 29 ianuarie.

Sapte candidati si-au anuntat pana in prezent intrarea in cursa, si anume Arnaud Montebourg, Benoit Hamon, Marie-Noelle Lienemann, Francois de Rugy, Jean-Luc Bennahmias, Gerard Filoche si Pierre Larrouturou.

Hollande si-a motivat decizia afirmand ca vrea sa ofere Partidului Socialist (PS) o sansa sa obtina o victorie “impotriva conservatorismului si extremismului”, potrivit AP.

El a spus ca este “lucid” in legatura cu sansele pe care le are de a obtine o sustinere larga in cadrul partidului, profund divizat pe tema politicilor sale.

“Astazi sunt constient de riscurile pe care o asemenea decizie le-ar avea daca nu se bucura de o sustinere larga”, a spus seful statului, care se afla la un nivel istoric de nepopularitate.

Hollande, in varsta de 62 de ani, a trecut in revista cu sobrietate, in acest interviu, ceea ce considera ca sunt realizarile sale de cand se afla in functie, in 2012.

Premierul Manuel Valls este asteptat sa intre in cursa din alegerile primare.

Reactii la decizia lui Hollande

Francois Fillon, candidatul dreptei in alegerile prezidentiale din 2017, a apreciat ca Francois Hollande si-a “recunoscut cu luciditate esecul” care l-a determinat sa nu mai candideze in acest scrutin, relateaza AFP. “In aceasta seara, presedintele Republicii recunoaste, cu luciditate, ca esecul sau evident ii interzice sa mearga mai departe”, scrie Fillon intr-un mesaj postat pe Twitter. “Acest mandat de cinci ani se incheie intr-un haos politic si o decadenta a puterii”, apreciaza el.

Premierul Manuel Valls sustine ca decizia presedintelui Francois Hollande este “decizia unui om de stat”, relateaza AFP.

“Este alegerea unui om de stat. Vreau sa-i transmit lui Francois Hollande emotia mea, respectul meu, fidelitatea mea si afectiunea mea”, scrie seful Guvernului in acest comunicat transmis AFP.