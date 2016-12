Presedintele convoaca marti noul Parlament. Miercuri si joi face noi consultari cu partidele

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca va convoca noul Parlament rezultat in urma alegerilor marti, la ora 12:00, urmand ca miercuri si joi sa aiba loc la Cotroceni consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier care sa formeze noul Guvern.

“Vreau sa felicit partidele care au reusit sa intre in Parlament, in primul rand PSD, care a obtinut scorul cel mai bun. De asemenea, ii felicit pe toti cei 465 de parlamentari care vor forma noul Parlament al Romaniei. (…) Urmarind discutiile din spatiul public am auzit de foarte multe ori o sintagma: votul popular. Intr-adevar, alegerile sunt un vot popular, iar votul popular de la aceste alegeri nu a desemnat niciun partid cu majoritate absoluta.

Voi convoca noul Parlament pentru marti 20 decembrie ora 12, iar pentru miercuri, 21 decembrie, si joi voi convoca consultari cu partidele politice”, a declarat presedintele Iohannis in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta la Palatul Cotroceni.

Intrebat daca vede posibil un alt guvern decat PSD-ALDE, seful statului a raspuns: “Va voi spune la momentul potrivit, cand voi decide eu pe cine voi desemna prim-ministru”.

“In aceasta perioada se fac multe multe declaratii, toata lumea se pozitioneaza pentru negocieri. Este bine sa privim declaratiile cu calm si sa asteptam proba, proba fiind evident, votul de investitura”, a subliniat acesta.

De asemenea, intrebat ce va face daca PSD nu ii va prezenta o lista de propuneri de premier, din care sa aleaga, ci va veni cu o singura propunere, care il va nemultumi, Klaus Iohannis a declarat ca discutiile se vor purta sa si pana acum, “cu calm, cu argumente, fara niciun fel de probleme”.

“Aici nu vorbim despre multumire sau nemultumire, vorbim despre discutii politice”, a mai adaugat seful statului.

Pentru ca jurnalistii au facut trimiteri la o serie de afirmatii facute joi seara de Liviu Dragnea, presedintele Iohannis a tinut sa precizeze: “Nu am urmarit discursul de aseara si nu mi-am pus problema. Presedintele nu afla din presa ce doresc partidele, ci din consultari”.

“Eu ma incadrez intre cei care respecta democratia cu varf si indesat, ba chiar intre cei care promoveaza democratia”, a mai adaugat Klaus Iohannis.

Presedintele a refuzat sa se pronunte cu privire la posibilitatea declansarii de alegeri anticipate.

“Cred ca ne grabim in pic cu aceste scenarii, haideti sa ii lasam pe cei din partide sa vina la consultari, sa spuna cum isi imagineaza formarea guvernului, pe urma sa desemnez pe cineva, sa vedem cum voteaza Parlamentul si asa mai departe”, a afirmat seful statului.

Klaus Iohannis a profitat de o intrebare pentru a taxa foarte dur fenomenul traseismului politic, pe care l-a catalogat ca fiind “foarte toxic”.

“Este probabil cel mai nociv fenomen in politica romaneasca post-decembrista. Parlamentul care tocmai isi incheie mandatul, si bine ca si-l incheie, nu mai seamana deloc cu parlamentul care a fost ales acum 4 ani, or asa ceva intr-o democratie matura este imposibil. (…) Speranta mea este ca acest traseism nu va deveni un fenomen de masa in noul parlament. Daca se pastreaza la cote reduse inseamna ca am facut un progres, daca nu, atunci n-am facut nimic. Sper ca acest lucru sa fie inteles si de liderii de partid, ca depinde foarte mult de ei”, a comentat presedintele.

Intrebat punctual de un jurnalist ce va face in cazul in care PSD va reusi sa racoleze pana saptamana viitoare suficient de multi parlamentari astfel incat sa se prezinte la consultari ca avand singur peste 50% din mandate, presedintele Iohannis a raspuns: “Ramane formula pe care am enuntat-o astazi, fiindca eu vorbesc despre parlamentul care se constituie in baza rezultatelor votului. Ca ulterior unii sau altii migreaza e problema lor, nu mai e a mea si nu mai e legata de consultari”.

