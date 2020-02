Presedintele convoaca CSAT miercuri pentru coronavirus: Fac apel la calm către cetățeni să se informeze corect

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va convoca miercuri CSAT pentru măsuri legate de coronavirus.

„Azi avem două teme: coronavirus și procedurile din Parlamentul Europei” a anunțat președintele la începutul declarațiilor de presă de luni.

„Lucrurile s-au schimbat rapid in ultimele zile. Situatia din Italia genereaza multa ingrijorare, inclusiv in randul cetatenilor romani, ceea ce e de inteles. Eu sunt in contact permanent cu institutiile statului roman pentru a monitoriza ceea ce se intampla in zonele aflate in carantina si in care locuiesc romani.

Vreau sa fiu foarte clar. Nu avem niciun caz de coronavirus in Romania pana in prezent. Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, ora 14:00, pentru o informare privind masurile concrete.

Fac un apel la calm catre cetateni si ii indemn sa se informeze corect, sa fie vigilenti si sa respecte normele de igiena si sfaturile pe care le dau medicii pentru a se proteja. Fac un apel si la mass-media sa evite senzationalul.

Nu in ultimul rand fac apel la politicieni sa nu speculee aceasta situatie in mod oportunist. Am observat mai multe luari de pozitie in care unele persoane fac declaratii alarmiste de natura sa sperie cetatenii. Le cer sa inceteze imediat cu aceasta atitudine”, a spus presedintele luni seara.