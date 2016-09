Presedintele Barack Obama anunta angajamentul a 50 de tari de a primi 360 000 de refugiati

Presedintele american, Barack Obama, a anuntat marti la ONU ca 50 de tari s-au angajat sa primeasca 360 000 de refugiati anul viitor, dublu fata de cifrele actuale, scrie AFP, citat de HotNews.

“Impreuna, tarile noastre vor dubla numarul de refugiati pe care ii vom primi la noi, ridicandu-l la 360.000 in acest an”, a declarat liderul administratiei de la Washington, fara sa faca precizari asupra angajamentelor altor state.

“Refugiatii, in majoritate femei si copii, fug din fata razboiului si terorismului. Ei sunt victime”, a precizat el. “A-i respinge pe unii dintre ei pentru ca sunt musulmani inseamna sa intaresti propaganda terorista”, a explicat Obama, intr-o aluzie la afirmatii facute in campania electorala de candidatul republican Donald Trump.

Totodata, Casa Alba a anuntat o crestere cu 4,5 miliarde de dolari fata de 2015 a contributiilor financiare ale acestor tari care s-au reunit in marja Adunarii Generale a ONU la New York.

In deschiderea unui summit al sefilor de stat organizat la initiativa Statelor Unite, Barack Obama a salutat in special rolul Germaniei si Canadei in fata crizei migratorii aparute pe fondul razboiului care devasteaza Siria de peste cinci ani.

In anul fiscal 2015-2016 SUA au primit 10 000 de refugiati sirieni.