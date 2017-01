Presa internațională remarcă amploarea protestelor din România

Protestele de duminică seară au atras atenţia presei străine, care subliniază că au fost cele mai ample din ultima vreme. Zeci de mii de oameni au înfruntat frigul în capitală şi alte oraşe ale ţării ca să-şi exprime opoziţia faţă de două proiecte controversate ale guvernului, notează agenţiile de presă străine.

Proiectele de ordonanţe de urgenţă au scos în stradă zeci de mii de oameni, a titrat Reuters, care le-a transmis abonaţilor săi şi imagini de la protest.

„Sunt aici pentru că nu-mi vine să cred că au trecut 27 de ani şi sunt în acelaşi punct”, spune o protestatară în reportajul transmis de Reuters.

„Am venit să protestez faţă de CNA şi împotriva ordonanţelor de graţiere şi amnistie. Vrem să convingem oamenii să continuăm până obţinem ce vrem”, explică un alt protestatar.

Citând surse din poliţie, agenţia spune că au fost 50.000 de protestatari numai pe străzile din Capitală și precizează că a fost cea mai amplă manifestaţie din ultimele săptămâni.

În Franţa, Le Figaro scrie că „protestatarii s-au adunat în Piaţa Universităţii din centrul oraşului, înainte de a merge în marş la Ministerul Justiţiei, la sediul Avocatului Poporului şi sediul Guvernului”. Cotidianul francez trece în revistă şi motivele nemulţumirii: „un proiect al Guvernului de dezincriminare a abuzului în serviciu, în cazurile cu prejudiciu sub 200.000 de lei” şi „graţierea condamnărilor până la cinci ani pentru anumite infracțiuni, precum şi reducerea la jumătate a pedepselor condamnaţilor de peste 60 de ani şi ale celor bolnavi în fază terminală, indiferent de infracţiunea comisă”.

Cotidianul elveţian Tribune de Geneve titrează: „Strada denunţă o ordonanţă care face tolerabil abuzul de putere”. În jur de 50.000 de persoane s-au adunat la Bucureşti, în cea mai mare dintre manifestaţiile recente, notează Tribune de Geneve, care preia o ştire France-Presse.

„Mii de oameni protestează în România faţă de proiectul de graţiere”, titrează şi Deutsche Welle. „Mii de oameni au protestat în București şi în alte 22 de oraşe din ţară, printre care Cluj şi Timişoara”, adaugă Deutsche Welle, care prezintă şi conţinutul ordonanţelor care au provocat nemulţumirea populară.

Peste Ocean, The New York Times preia o ştire a agenţiei Associated Press potrivit căreia „în jur de 10.000 de oameni au mărşăluit în Bucureşti şi alte oraşe împotriva proiectelor Guvernului de a graţia sute de condamnaţi, ceea ce, potrivit criticilor, ar dăuna eforturilor anticorupţie”. Protestatarii adunaţi în Piaţa Universităţii au numit Partidul Social-Democrat „ciuma roşie”. Ulterior, s-au îndreptat în marş spre Piaţa Victoriei, unde se află sediul Guvernului”, mai scrie AP.

Știrile marilor agenții internaționale de presă referitoare la protestele din România au fost preluate și de Newsweek, Boston Globe, Radio Europa Liberă, de portalul Yahoo News, dar și de presa din Asia sau Canada.

La rândul său, Euronews relatează că „nemulțumirea socială în legătură cu reforma controversată a Codului penal nu slăbește în România” și menționează că magistrații și președintele se opun acestor modificări, în timp ce mai mulți parlamentari sunt bănuiți de corupție.

