Presa din Marea Britanie a publicat mai multe e-mailuri din care reiese ca sustinatori ai campaniei pro-Brexit ar fi avut legaturi cu Rusia

E-mailuri ajunse duminica in presa sugereaza o legatura mai larga intre unul dintre principalii sustinatori ai campaniei din Marea Britanie in favoarea Brexit-ului si oficiali rusi, in contextul desfasurarii unei anchete parlamentare privind efectul posibil al ‘stirilor false’ asupra referendumului din iunie 2016, relateaza dpa.

E-mailurile, publicat de Sunday Times si citate de Observer, editia de duminica a The Guardian, par sa arate ca lideri ai campaniei Leave.EU au avut cateva intalniri cu oficiali rusi inainte de controversatul referendum, cand 52% dintre participanti au votat pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

E-mailuri de la Arron Banks, principalul fondator al campaniei Leave.EU, si de la un asistent, Andy Wigmore, au aratat ca ei “au avut intalniri repetate cu oficiali rusi pentru a discuta despre oportunitati de afaceri si chestiuni de interes reciproc”, a scris Sunday Times.

Conform ziarului citat, Banks si Wigmore au fost introdusi lui Alexander Yakovenko, ambasadorul rus la Londra, de catre Alexander Udod, “un presupus ofiter al serviciilor secrete ruse care a fost dat afara din Marea Britanie dupa otravirea lui Serghei si Iuliei Skripal la Salisbury”.

Ziarul citat a precizat ca a primit e-mailurile de la jurnalistul britanic Isabel Oakeshott, scriitorul din umbra al lui Banks la cartea acestuia, “The Bad Boys ofBrexit” (“Baietii rai ai Brexit-ului”).

Banks, care s-a alaturat fostului lider al Partidului pentru Independenta Marii Britanii, Nigel Farage, in a-l sustine si in a-l intalni pe presedintele american Donald Trump, a recunoscut anterior ca a luat masa si ca a baut cu Yakovenko in 2015.

ziare.com