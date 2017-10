Premiul Nobel pentru Literatură în 2017, acordat scriitorului Kazuo Ishiguro

Scriitorul britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro a câștigat premiul Nobel pentru literatură pe anul 2017 “pentru romanele sale de mare forță emoțională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea”, potrivit comunicatului de presă al Academiei suedeze din Stockholm.

Kazuo Ishiguro s-a născut pe 8 noiembrie 1954 la Nagasaki, în Japonia. Familia s-a mutat în Marea Britanie când avea 5 ani. El s-a întors să-şi vadă ţara natală ca adult. În anii 1970, Ishiguro a absolvit Universitatea din Kent, unde a studiat limba engleză şi filosofia, după care a studiat scrisul creativ la University of East Anglia.

Ishiguro este una dintre cei mai renumiți autori de ficțiune contemporani din lumea anglofonă, fiind nominalizat de patru ori la Premiul Booker Man, pe care l-a cștigat în 1989, cu romanul The Remains of the Day. În 2008, The Times l-a clasat pe Ishiguro locul al 32-lea în lista „celor mai mari 50 de scriitori britanici din 1945 până azi”. Unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale este „Never Let Me Go”, care a fost ecranizat în 2010.

Printre scriitorii favoriţi anul acesta la premiul Nobel s-au aflat Ngugi wa Thiong’o din Kenya, japonezul Haruki Murakami, romaniera canadiană Margaret Atwood, poetul sud-corean Ko Un, israelianul Amos Oz, scriitorul şi traducătorul italian Claudio Magris şi romancierul spaniol Javier Marías.

Premiul Nobel pentru literatură este cel de-al patrulea anunțat din seria distincțiilor care sunt comunicate în fiecare an. Vineri, 6 octombrie, va fi atribuit premiul Nobel pentru pace.

Fundația Nobel a anunțat săptămâna trecută că recompensa financiară pe care o vor primi laureații de anul acesta va fi cu un milion de coroane suedeze mai mare față de suma de anul trecut. Astfel, fiecare premiu Nobel din 2017 va fi însoțit de un cec de 9 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari).

Potrivit tradiției, premiile Nobel vor fi înmânate ca în fiecare an în timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.