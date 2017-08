Premierul Tudose vrea supraacciza pe combustibil

Premierul Mihai Tudose a spus ca supraacciza la carburanti este o decizie care va fi implementata in aceasta toamna, dar inca se negociaza cu producatorii.

“Supraacciza la carburanti va fi o decizie implementata in toamna aceasta, dar inca se negociaza cu producatorii. Atunci cand ea a fost scoasa, odata cu celebra taxa de stalp, la pompa nu s-a vazut nicio imbunatatire, iar atunci a fost scoasa pentru a usura povara fiscala pe cetateni. Daca tot nu s-a usurat, sa o punem la loc, macar din banii aia poate mai facem un spital, ca nu am scos-o ca sa se imbogateasca distribuitorii”, a declarat premierul, vineri, la Neptun.

El a mai spus ca, daca preturile vor creste la pompa, redeventele vor fi majorate, afirmand ca acest lucru se poate intampla dupa ce vede “comportamentul celor din piata”.

Mihai Tudose a mai spus ca se fac simulari privind reintroducerea supraaccizei, afirmand ca acestea ar putea fi finalizate in aproximativ o saptamana, adica la 1 septembrie.

Amintim ca Ministerul Finantelor a redactat un proiect de ordonanta prin care urma sa fie modificat Codul Fiscal, principala noutate fiind majorarea semnificativa a accizelor la carburanti.

Aceasta majorare fusese anuntata initial incepand cu 1 septembrie, insa iata ca nici premierul nu stie cu siguranta cand si cu cat se va scumpi, de fapt, combustibilul. Iar pe 1 septembrie de abia aflam rezultatele la simulari.

Pretul benzinei din Romania este in prezent al doilea cel mai mic in randul celor 28 de state din Uniunea Europeana, dar va ajunge similar cu nivelul din Austria, iar cel al motorinei semnificativ mai mare decat in Austria sau Luxemburg, dupa majorarea accizelor de la 1 septembrie, arata calculele News.ro, pe baza preturilor medii din UE publicate de portalul energy.eu.

Amintim ca supraacciza la carburanti, in valoare echivalenta de 7 eurocenti, a fost introdusa de Guvernul Ponta la 1 aprilie 2014. Doi ani si noua luni mai tarziu, aceasta a fost eliminata, cu toate ca Liviu Dragnea i-a cerut premierului Dacian Ciolos sa nu faca acest lucru, dupa ce au trecut alegerile parlamentare.

Tot Guvernul Ponta este cel care prevazuse, in Codul Fiscal, eliminarea supraaccizei incepand cu 1 ianuarie 2017.