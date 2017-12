Premierul Tudose si-a numit finul prefect de Braila

Noul prefect al judetului Braila, George Adrian Paladi, este finul de cununie al premierului Mihai Tudose.

George Adrian Paladi a fost numit prefect al judetului Braila in sedinta de miercuri a Guvernului. Noul reprezentant al Guvernului in Braila are 38 de ani si, in ultimele luni, a lucrat ca functionar la Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Braila. In trecut, George Adrian Paladi a fost membru PSD si a detinut o societate comerciala.

Imediat dupa numire, in presa locala au aparut informatii conform carora Paladi este finul premierului Tudose. Cununia a avut loc in urma cu 14 ani, dar legatura dintre cei doi nu a influentat decizia premierului, a declarat Paladi.

Noul prefect a mai confirmat ca a societatea pe care o detine a avut mai multe contracte cu statul. Pe lista afacerilor cu bani publici se afla Primaria Braila si Compania de Utilitati Publice Dunarea.

George Adrian Paladi a inlocuit-o in functia de prefect pe Madalina Cochino.