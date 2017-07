Premierul Tudose l-a demis pe seful ANAF

Premierul Mihai Tudose l-a demis, marti, pe presedintele ANAF, Bogdan Stan (foto).



In locul sau, a fost numita Mirela Calugareanu, director adjunct al Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti, informeaza Antena 3.

Documentele au fost deja publicate in Monitorul Oficial.

Peste 100 de miliarde de lei au fost colectati de Fisc in primele 6 luni ale anului, in crestere cu aproape 4 miliarde fata de aceeasi perioada din anul 2016, astfel ca principala nemultumire a fost legata de incasarile pentru TVA. Acestea au scazut, in conditiile in care consumul a crescut.