Premierul Tudose cere ancheta la ANRE: Sa-l intrebe pe Havrilet de ce ii este cald de doua luni si nu a facut ce trebuie

Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri, in sedinta de guvern, ca va cere Parlamentului sa faca o ancheta la ANRE.

In urma unei discutii cu ministrul Energiei, Toma Petcu, premierul a decis sa ceara Parlamentului aceasta ancheta din cauza ca ANRE organizeaza cu intarziere licitatiile pentru furnizori.

“Fata de saptamana trecuta, preturile sunt intr-o usoara scadere pe bursa secundara. Pe 4 august, s-a inregistrat un varf de consum orar de aproape 8.200 de MW, cel mai mare nivel de pe luna august din ultimii ani.

Consideram in continuare ca trebuie facuta o analiza riguroasa si transparenta de catre ANRE a comportamentului in piata, in special pe piata zilnic, de a doua zi.

Am avut o intalnire si cu Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), cei care cumpara aceasta energie din piata. Ei, de asemenea, si-au exprimat indignarea ca nu au reusit in luna iunie sa tranzactioneze acele cantitati pentru trimestrul al treilea. Aveau sperante foarte mari ca in august sa se tranzactioneze atat partial trimestrul III…”, a transmis Toma Petcu, moment in care premierul s-a enervat.

Iata dialogul dintre premier si ministrul Energiei:

“Mihai Tudose: Mai pe romaneste. Cine trebuia sa organizeze licitatiile?

Toma Petcu: Toate aceste licitatii trebuiau sa fie organizate de ANRE. Din pacate, au spus ca pentru trimestrul III nu vor organiza din motive invocate de dumnealor.

Mihai Tudose: Adica? Le e cald?

Toma Petcu: Ridica lucruri legate de cantitati, nu lucruri concrete. Ce am vazut si noi din comunicat… ca nu au comunicat niciodata direct Ministerului Energiei. Bine, nici nu au sarcina sa o faca, dar nu au justificat niciodata semnele de intrebare pe care le-am ridicat.

Mihai Tudose: Inteleg. Eu cred ca e un moment in care sa putem cere in numele Guvernului public Parlamentului o ancheta la ANRE. Parlamentul cred ca trebuie sa il intrebe pe domnul Havrilet de ce ii este cald de doua luni si nu a facut ce trebuie. Poate facem o adresa oficiala catre Parlament”.

Ministrul Energiei a spus ca va trimite o nota catre Guvern si ca premierul va decide in acest sens, adica daca va cere Parlamentului sa faca o ancheta.

“Tocmai am decis. O sa facem, ca poate il intreaba cineva si neavand obligatia sa informeze Guvernul nu putem sa il deranjam ca, na, e vara, e cald”, a raspuns prompt premierul.

Si saptamana trecuta Toma Petcu l-a indicat pe Havrilet ca fiind vinovat pentru faptul ca pretul energiei electrie a explodat. La sedinta de Guvern de saptamana trecuta, ministrul Energiei a spus ca presedintele ANRE nu a prezentat raportul privind evolutia pretului energiei si va organiza cu intarziere licitatiile pentru furnizori.

Pretul energiei electrice a crescut simtitor in ultima vreme, iar in toamna urmeaza sa se scumpeasca iar.