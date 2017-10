Premierul Tudose anunta posibila ruptura de Liviu Dragnea: Nu as putea spune ca suntem intr-un moment fericit al relatiei dintre noi

Premierul Mihai Tudose a admis luni seara ca exista probleme in relatia pe care o are cu liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa ce seful sau pe linie de partid negase existenta unor astfel de probleme.

“Nu as putea spune ca suntem intr-un moment fericit al relatiei dintre noi”, a raspuns Tudose, intrebat la Antena 3 ce relatie are cu Liviu Dragnea.

“O sa ne lamurim maine (…) Maine vom vorbi despre toate barbateste”, a precizat el.

Intrebat daca are ceva sa isi reproseze, primul ministru a raspuns: “Sincer nu, chiar nu”.

In contextul mult dezbatutelor tensiuni din PSD, in special cu Liviu Dragnea, premierul a recunoscut ca ia in calcul sa-si dea demisia, daca este real sondajul lui Marius Pieleanu, comandat si prezentat de PSD, unde increderea in Guvern a scazut foarte mult, desi cea in PSD se mentine la cote mari.

“Presupunand ca e adevarat (sondajul – n.red.), eu sunt aici sa guvernam pentru romani, daca romanii nu mai cred in ceea ce facem, plecam acasa toti, nu putem sa guvernam cu forta. (…) De vineri subiectul acesta e comentat de toata lumea de pe tot spectrul politic. Haideti sa spunem ca e adevarat, daca e asa, sunt doua variante, ori am eu o problema si trebuie sa plec acasa, ori sunt probleme in Guvern si trebuie sa le reglam (…) Ori isi vede fiecare de treaba, ori cineva trebuie sa plece. O sa ne lamurim maine. Maine vom vorbi despre toate barbateste”.

“As minti daca as spune ca toate lucrurile sunt in ordine, unele nu sunt bine deloc, dar nu iese nimeni la pensie din aceasta functie (…) N-as putea spune ca este un moment fericit al relatiei dintre noi doi”, a declarat premierul, despre tensiunile cu Liviu Dragnea.