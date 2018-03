Premierul Slovaciei si-a anuntat demisia, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak si a iubitei sale

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat ca e gata sa isi dea demisia, ca urmare a asasinarii ziaristului Jan Kuciak, care ancheta cazuri de coruptie, si a iubitei sale.

“Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui Republicii, Andrej Kiska. Daca o accepta, sunt gata sa demisionez maine”, a declarat premierul slovac, potrivit AFP.

Amintim ca jurnalistul de investigatie Jan Kuciak si logodnica sa Martina Kusnirova au fost impuscati mortal la sfarsitul lunii februarie.

De la crima, zeci de mii de oameni au iesit in strada in repetate randuri, in toata tara, cerand demisia Guvernului.

Amintim si ca in urma cu doua zile, ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, a demisionat, luni, ca urmare a crizei politice generate de asasinarea jurnalistului.