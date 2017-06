Premierul May ii va pastra pe cei mai importanti cinci ministri in urma remanierii asteptate pe Downing Street

Premierul Theresa May are de gand sa-i pastreze pe cei mai importanti cinci ministri din executiv in urma remanierii guvernametale, care ar urma sa fie anuntata sambata la Downing Street. Printre ministrii care isi vor pastra functia dupa esecul conservatorilor se numara ministrul Finantelor – Philip Hammond, ministrul Brexitului – David Davis, ministrul Apararii – Michael Fallon, ministrul de Externe – Boris Johnson, precum si ministrul Internelor – Amber Rudd, transmite Reuters, preluat de HotNews.

Amber Rudd a reusit sa-si pastreze la limita circumscriptia, dar multi parlamentari conservatori nu au avut parte de acelasi noroc in urma alegerilor anticipate convocate de premierul May pentru a-si intari majoritatea parlamentara si a-si consolida mandatul inainte de inceperea negocierilor pentru Brexit, potrivit news.ro.

In schimb, premierul a pierdut majoritatea si a anuntat negocierea unei coalitii cu unionistii nord-irlandezi de la DUP, care sugereaza o implicare periculoasa a executivului central in situatia din Irlanda de Nord.

“Nu se vor mai face numiri in aceasta seara”, a anuntat un reprezentat al biroului Theresei May.

Inainte de alegeri, analistii politici sustineau ca May ar putea sa profite de oportunitatea de a-l elimina pe Hammon daca va obtine o majoritatea in Camera Comunelor. (HotNews)