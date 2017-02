Premierul Grindeanu și-a pus cenușă în cap la Bruxelles: Adoptarea OUG 13 nu a fost decizia corectă

“Eu am urmărit protestele şi când au fost zeci de mii de oameni şi acum când nivelul s-a mai redus. Respect opinia protestarilor, aprecieaz că protestele au fost in ordine, apreciez foarte mult creativitatea concetatenilor, sa stiti ca mesajele transmise le-am inteles. Decizia Guvernului de a abroga OUG la cateva zile e data de urmatorul lucru. Chiar daca la un anumit moment iei o decizie care poate fi discutabila, cand in societate apar proteste, manifestatii, inseamna ca decizia ta nu a fost cea corecta si acea decizie trebuie sa o retragi si acest lucru l-am facut”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă i s-a cerut vreo garanţie referitoare la sistemul judiciar, premierul Grindeanu a replicat: “Adică, dacă am vreun To Do List? Nu!”.

El a adăugat că i-a asigurat pe oficialii europeni că toate modificările legislaţiei penale se vor face, de acum încolo, doar în Parlament, potrivit evz.ro

Premierul Sorin Grindeanu a avut astăzi întrevederi cu oficiali de la Bruxelles, printre care și cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

Zeci de români care locuiesc în Belgia au protestat față de Guvern, cu prilejul vizitei oficiale a premierului Grindeanu la Bruxelles.

“Premierul Grindeanu va fi la Bruxelles. Să-i transmitem ceea ce gândim”, se arată în descrierea evenimentului care a fost denumit ”Bruxelles-ul salută (încă) prim-ministrul României”. La scurt timp după crearea sa, peste 30 de oameni și-au anunțat participarea și alți 120 s-au arătat interesați de protest.

Joi, prim-ministrul s-a întâlnit cu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene.

“Vreau să îi asigur pe toţi partenerii noştri din instituţiile europene că lupta împotriva corupţiei, implicarea şi consolidarea rolului nostru în UE sunt obiective prioritare ale Guvernului pe care îl conduc, iar demersul de acum se înscrie în linia dialogului activ pe care îl promovăm cu toţi interlocutorii europeni”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.

Din delegaţia condusă de premierul Grindeanu fac parte ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi Marius Nica, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului.